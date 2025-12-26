Born This Way！LE SSERAFIM《SBS歌谣大战》〈SPAGHETTI〉带上变装皇后合体再掀话题

大势女团LE SSERAFIM每次年末带来的表演总会给人惊喜，上周在《2025 KBS歌谣大祝祭》欢快呈现「最后的晚餐」版〈SPAGHETTI〉，惊艳无数观众并增添佳节气氛，昨（25）日圣诞节当晚，不负众望再於《2025 SBS歌谣大战》端出美味〈SPAGHETTI〉！

*先前报导回顾：

〈LE SSERAFIM《KBS歌谣大祝祭》〈SPAGHETTI〉「最后的晚餐」舞台设计超狂！网赞「年末该有的样子」〉

LE SSERAFIM昨晚〈SPAGHETTI〉表演开场便秀出「Born This Way」字眼昭示此次主题，接著是成员与舞者们在台阶上边舞边翻成员个人大型海报，整齐划一。拿开海报就是成员本人露脸登场之时了――Sakura（宫脇咲良）、金采源、许允眞、中村一叶（Kazuha）、洪恩采，五成员气势、自信、大胆展现属於他们的舞台。



而这也不只是他们的舞台，三名变装皇后现身引发全场惊呼！LE SSERAFIM把年末舞台装扮、舞动地就像嘉年华会，继《KBS歌谣大祝祭》〈SPAGHETTI〉再献给观众热情演出，澎湃感染人心。



▼完整表演影片



韩国海内外网友评价「不重复，每个舞台都是新鲜的表演，毫不留瑕疵（原文是俗谚「ate and left no crumbs」，正双关他们的歌曲）、「表演吃掉全场，端出的表现抢走了整个舞台。LE SSERAFIM发挥自身的潜力与创意，编舞杀疯了」、「这种超棒的表演只有LE SSERAFIM了，『女团最强表演者』正适合形容」、「喜欢LE SSERAFIM就是因为他们的表演常升华为艺术」……

「LE SSERAFIM年末舞台一直都开启真心模式，每次都很新颖澎湃」、「女王们降临――而且麦克风是开著的！这太有标志性了omg！！！还有恩采和变装皇后的Ending妖精也太可爱了吧啊啊」、「听说这还不是事前录制，而是直播，疯了」、「因为是圣诞节，喊Born This Way感觉更有趣了」、「能在年末舞台看到变装皇后好神奇，韩国真的越来越开放了」……



说到「Born This Way」，加上找来变装皇后助阵，亦有人认为LE SSERAFIM是致敬Lady Gaga不畏世俗的概念，对於他们展现出对LGBTQ族群的友善表达支持。其实〈SPAGHETTI〉原曲想表达的就是「讨厌的食物一直吃，某天可能就会有主动想吃的时候，越吃越上瘾，愿大家放胆料理属於自己的『SPAGHETTI』（义大利面）」，原MV里就有变装皇后登场，同样是三名变装皇后Nana、玲玲与KYAM，当时LE SSERAFIM就受到欣赏认为他们正往「酷儿总统」*前进。（*按：「某某总统」是形容人物或团体对於某些议题或群体能掀起重要影响之意，如「文化总统」李泳知、「军总统」Brave Girls。）







르세라핌오빠야들은 정비공 착으로 팝핀추고 드랙퀸언냐들 나오고 이게 내가 꿈꾸는 나라야 퀸세라핌 퀴어대통령의 행보잖아 pic.twitter.com/qpHqFCv5LZ — 김장규 (@pupucutepretty) October 21, 2025

回到《歌谣大战》，X（Twitter）一篇「当变装皇后出现在LE SSERAFIM舞台时，多巴胺瞬间爆发」，吸引超过1万爱心、4000转发，许多人都同意这样的舞台表现太有趣，遗憾的事也有少部分人认为变装皇后等同厌女，不喜欢这样的表演。无论如何，传统电视台能出现变装皇后的表演，对许多观众而言已是更开放的象徵。



르세라핌 무대에 드랙퀸 등장하자마자 도파민 터짐 pic.twitter.com/JmAmSNwWEz — 감자 (@39_kamja) December 25, 2025

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻