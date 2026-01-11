2026《金唱片》令我印象深刻的十件事！蔡依林颁新人奖给CORTIS、Stray Kids方灿ATEEZ伞帅惨了、许光汉合体LE SSERAFIM撒娇

特别感谢Disney+昨晚全程直播第40届金唱片（Golden Disc Awards）并附上即时中文字幕，真的是让观众们有很棒的追典礼体验！！今天来写点不一样的内容，分享我个人印象最深刻的典礼十件事。

1. 永远的女神蔡依林颁新人奖给CORTIS，成员JAMES（赵雨凡）的中文感言帅气又令人心空



2. 许光汉合体 LE SSERAFIM 跳了撒娇舞养眼～，ENHYPEN朴成训也XDDD







（影片定位在06:34）



3. Jennie 拿 BLACKPINK 团体奖项时，反应有够可爱的！



4. IVE 每一位成员都颜值巅峰（造型好美），表演时后方的啦啦队员也是大抛特抛





5. Stray Kids 方灿真的有够壮！恭喜专辑大赏，实至名归，毫无悬念



（影片定位在05:55）



6. ATEEZ 伞把黑领带塞进白衬衫里真的疯了，舞姿也是米秋～



（影片定位在03:58）



7. 赵雨凡看NCT WISH cover 的表情，真的太沉浸其中了XD（当晚表情最丰富的也是他）





Threads文讨论很高：

https://www.threads.com/@1nurxay/post/DTVIbedAalu?xmt=AQF0k7Imvi7GDPlY1o0BSOzMQWKuAGHY1Dn4rzzvIwC98g

8. 现场的保全好猛（有规定不能带大炮）

9. BTS JIN 粉丝超强，线上投票号召力十足（很期待３月完整体活动）



10. Disney+ 直播的中文即时翻译很棒，拜托以后线上转播都给D台跟播好吗！！！（简直就是教科书等级）

也欢迎大家留言跟我分享，典礼当晚令你印象最深刻的那些事吧～

＊延伸报导：2026《金唱片》完整得奖名单：Stray Kids荣获专辑大赏，Jennie大赢家！蔡依林颁新人奖给CORTIS



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

