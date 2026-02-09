光是对视就心动爆表！李圣经×蔡钟协《在你灿烂的季节》最新剧照曝光，灿烂罗曼史即将展开

MBC今年的新剧真的来势汹汹！由李圣经、蔡钟协主演的《在你灿烂的季节》，将接档池晟主演的《法官李汉英》播出，能否延续高话题与好成绩，也让观众格外期待。

《在你灿烂的季节》讲述每天像暑假一样愉快生活的男人「灿」，把每天把自己关在冬天里的女人「兰」相遇，命运般地相遇唤醒冰冻的时间，展开不可预测的「灿烂」罗曼史。



剧中，李圣经饰演韩国国内最高级品牌「娜娜工作室」的首席设计师兼设计1组资深设计师「宋荷兰」，她是一个因过去留下的深刻伤痛，而筑起坚固心防、不轻易让任何人靠近的人物。外表看似冷静又完美，实际上内心却始终被「害怕再次失去重要之人」的恐惧所困。蔡钟协则饰演任职於美国动画制作公司的动画师鲜于灿，表面上以明朗、积极的能量感染身边所有人，但在笑容背后，却藏著不曾对任何人轻易吐露的伤痛回忆。



今天公开的最新剧照中，李圣经仅凭收敛却充满力量的表情，以及毫不动摇的眼神，就细腻地传达出角色复杂而深层的内心世界足。蔡钟协则以立体分明的五官与干净细致的氛围感，一出场就牢牢抓住视线，瞬间立体化「鲜于灿」这个角色的存在感。



尤其是宋荷兰与鲜于灿面对面对视的每个瞬间，细微的表情变化都藏著故事——在警戒与好奇之间来回动摇的情感，让人光看剧照就忍不住心跳加速，也更加期待两人关系将如何展开。制作组也透露：「李圣经与蔡钟协在拍摄现场展现出耀眼的化学反应，不只在视觉上非常契合，演技上的默契也自然地相互呼应。」



《在你灿烂的季节里》将在20日首播，海外由 Disney+ 独家播出。

