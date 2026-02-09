姜丹尼尔今日正式入伍！平头照帅气曝光，温柔承诺粉丝：「我会好去好回的」

就在今日（9日），歌手姜丹尼尔正式开启了他的军旅生涯。 在入伍前的最后时刻，他特别公开了近况照片与粉丝道别，展现了温暖而坚定的心意。

姜丹尼尔於 9 日下午透过个人 Instagram 上传了一张照片，并简短有力地写下：「我会好去好回的。」照片中，姜丹尼尔穿著舒适的运动服并戴著帽子，发型为迎接入伍而剪成平头，脸上依旧带著灿烂的微笑。





姜丹尼尔还通过X（前Twitter）公开亲笔信，向粉丝分享出发前的真实心声：「没想到会这么晚才入伍（笑）。虽然说一年半的时间很长，但我算了一下退伍日期，发现竟然就是明年了。若要塑造成自己理想中的模样，这段时间其实相当紧凑。希望这期间粉丝们也能专注於自我发展或好好休息，等我回来后一起开启新的『第二章节』。我也会支持你们的一切，并诚实地履行军旅生活。」



据悉，姜丹尼尔将於今日下午进入陆军训练所，在接受基础军事训练后，正式以陆军现役身份服役。 事实上，他在过去一年里就曾多次向大众预告入伍计划，去年底发行的专辑《PULSEPHASE》更被视为是入伍前送给粉丝的「最后礼物」，展现了他对演艺生涯的细致规划。

随著姜丹尼尔正式入伍，粉丝们期待已久的「Wanna One 再聚首」实境节目也传出相关消息。 据悉，姜丹尼尔仅参与节目初期的部份录影，后续内容将在他服役期间持续陪伴大众。



1996 年出生的姜丹尼尔，於 2017 年透过 Mnet《Produce 101》第二季以 Wanna One 国民中心地位出道，2019 年转为个人活动后，凭藉卓越的舞台实力与亲和力在国内外大放异彩。 消息一出，粉丝纷纷留言表示：「会一直等你回来的」、「短发也挡不住的高颜值」、「一定要健康地完成兵役ᅲᅲ」，对他的回归表达了高度期待。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻