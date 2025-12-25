LE SSERAFIM《KBS歌謠大祝祭》〈SPAGHETTI〉「最後的晚餐」舞台設計超狂！網讚「年末該有的樣子」

KBS、SBS、MBC三台，這陣子都為了年末佳節舉行典禮，包括歌謠、綜藝、戲劇都有各自盛事，而KBS 19日已打頭陣帶來《2025 KBS歌謠大祝祭》，陣中「最狂」的舞台設計非LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉莫屬！

LE SSERAFIM今年10月推出的〈SPAGHETTI〉（feat. j-hope of BTS）早就是洗腦神曲，但你可能沒想到他還可以「更狂熱」！LE SSERAFIM《2025 KBS歌謠大祝祭》上表演，開頭Sakura（宮脇咲良）便拿著一盤SPAGHETTI（義大利麵）被包圍著跳舞，正當你以為她小心翼翼地端著，她卻突然大甩特甩，接著是金采源拿著大叉子和穿著工作服的舞者配合演出，還有許允真、Kazuha（中村一葉）與洪恩採，各個都有solo橋段。



下一秒，所有人出現在橫長的餐桌前共舞，宛若「最後的晚餐」構圖形式的舞台就呈現在觀眾眼前，符合〈SPAGHETTI〉吃為主題，又有聖誕聚餐的佳節氣息。「Eat it up, eat it, eat it (whoa)／Eat it up, eat it up／Eat it up, eat it, eat it／Eat it up, eat it, eat it up……」



一個段落結束，主角LE SSERAFIM突然消失了？舞者拉開餐桌──LE SSERAFIM就從餐桌下現身！持續的「Eat it up」興奮樂曲、LE SSERAFIM和舞者群大陣仗的共舞，加上噴出的彩帶，繼續把佳節氣氛推向最高潮！



網友留言「欸不是，這個Remix版怎麼可以嗨成這樣ㅋㅋㅋㅋ是什麼狂亂SPAGHETTI嗎ㅋㅋㅋㅋ」、「餐桌下的創意真是太狂了」、「Sakura開場拿SPAGHETTI就讓人WOW」、「正確理解年末舞台的定義」、「LE SSERAFIM從來不帶來無聊的舞台，這舞台幽默、戲劇、功夫、跳舞、魔術、雜技……表演天堂」、「LE SSERAFIM每次都會嘗試新東西，太擅長了，一直重複看」……

「這就是我們理解的，年末舞臺該有的歡快大規模的表演」、「這才是真正的『表演』吧，看著表演覺得哇好漂亮啊，好久沒有感受到那麼有趣開心了，歌手的本質工作就是讓觀眾開心，好像沒有比LE SSERAFIM更好的組合了」、「再看一次也很享受，看的人都開心。本來就是快節奏的，但是因爲倍速的關係，瞬間讓人打起精神」、「還以為LE SSERAFIM的表演已經過了神之境，這次還是帶來了意想不到的表演」……等等。

LE SSERAFIM 2022年和2024年《SBS歌謠大戰》都曾帶來舞蹈編排和舞台設計受讚賞的演出，這次更是突破！2024年他們曾公開練舞室版本的表演，讓大家看清楚舞蹈編排，今年他們也公開了，再次引發驚呼！今晚LE SSERAFIM還有《2025 SBS歌謠大戰》的演出，不禁令人期待還能端出什麼樣的〈SPAGHETTI〉呢？



