2026年金唱片在台北大巨蛋！全程Disney+线上直播，IVE、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM 等韩团歌手高清红毯照来啦

（封面图源：KSD@2026金唱片）
【高清红毯照&影片】韩国K-POP年度颁奖典礼第40届金唱片（Golden Disc Awards）今年在台湾！官方这次选择在台北大巨蛋登场，有Stray Kids、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、CORTIS、Jennie等18组人气歌手团体将登台演出。还有蔡依林、许光汉、边佑锡、安孝燮都将以颁奖嘉宾的身分出席典礼。
▼2026年金唱片颁奖典礼的转播＆直播平台
线上直播：Disney+
电视转播：TVBS欢乐台
直播时间：2026年1月10日（周六）红毯 16:00，典礼 17:30 开始
（图源：Disney+@2026金唱片）
▼主持人：成始璄、文佳煐
（图源：KSD@2026金唱片）
▼当晚演出阵容的高清红毯照&影片
CORTIS
（图源：KSD@2026金唱片）
ALLDAY PROJECT
（图源：KSD@2026金唱片）
IVE
（图源：KSD@2026金唱片）
Stray Kids
（图源：KSD@2026金唱片）
ZEROBASEONE
（图源：KSD@2026金唱片）
LE SSERAFIM
（图源：KSD@2026金唱片）
BOYNEXTDOOR
（图源：KSD@2026金唱片）
ENHYPEN
（图源：KSD@2026金唱片）
JENNIE（BLACKPINK）
（图源：KSD@2026金唱片）
MONSTA X
（图源：KSD@2026金唱片）
KiiiKiii
（图源：KSD@2026金唱片）
ATEEZ
（图源：KSD@2026金唱片）
TWS
（图源：KSD@2026金唱片）
NCT WISH
（图源：KSD@2026金唱片）
CLOSE YOUR EYES
（图源：KSD@2026金唱片）
izna
（图源：KSD@2026金唱片）
ARrC
（图源：KSD@2026金唱片）
ZO ZAZZ
（图源：KSD@2026金唱片）
当晚，金唱片的奖项中，包含了「数位音源」与「专辑唱片」两大部门。主要包含「数位音源大赏」与「专辑唱片大赏」两项最高荣誉，以及「数位音源本赏」与「专辑唱片本赏」等常设奖项，以及新人奖、人气奖、全球K-pop艺人奖、最佳团体、最佳solo、最佳乐团、最佳OST......等奖项。
