2026《金唱片》完整得奖名单：Stray Kids荣获专辑大赏，Jennie大赢家！蔡依林颁新人奖给CORTIS

【官方高清影片】第40届金唱片（Golden Disc Awards）昨晚在台北大巨蛋完美落幕！官方更特别邀请到了蔡依林和许光汉两大女神男神出席，与韩星们的互动也引发热烈话题，当晚Stray Kids拿下专辑大赏，Jennie则是成为了当晚的大赢家～！
2026年金唱片颁奖典礼当晚由的Disney+线上全程直播进行。
专辑大赏：Stray Kids
音源大赏：G-Dragon《Home Sweet Home》
艺人大赏：Jennie
专辑本赏：Stray Kids、G-Dragon、SEVENTEEN、ENHYPEN、IVE、RIIZE、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、NCT WISH、ATEEZ
（ENHYPEN）
（ATEEZ）
（NCT WISH）
音源本赏：IVE、G-Dragon、BLACKPINK、Jennie、Rosé、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ZO ZASS、aespa、ALLDAY PROJECT
（LE SSERAFIM）
（ZEROBASEONE）
（ZO ZASS）
（ IVE ）
COSMOPOLITAN ARTIST：IVE
最佳团体奖：MONSTA X
人气奖：BTS Jin、Heart2Heart
最佳表演奖：izna、TWS
新人奖：CORTIS、ALLDAY PROJECT（颁奖人：蔡依林）
NAVER AI CHOICE：BOYNEXTDOOR（颁奖人：许光汉）
NEXT GENERATION：KiiiKiii
GOLDEN CHOICE： ARrC、CLOSE YOUR EYES
