朴正民竟然没看过！「咬紧牙关刻意不看自己与华莎合作的舞台影片～」

近期因青龙奖颁奖典礼上，演员朴正民与歌手华莎的精采合作舞台，重现歌曲MV画面而引发广大话题讨论，也有许多人第一次发现朴正民的帅气，而最近朴正民正勤跑自己的电影新作《人工情报》的宣传，也被问到与华莎合作的相关问题。

《人工情报》剧情描述著事件真相被深埋在冰冷的海参威海底，相互带有不同目的的他们，发生了激烈斗争。而本作品也与2013年柳承完导演拥有700万观影人次的人气作品《柏林》共享一部分的世界观。赵寅成饰演片中韩国国情院的要员「赵科长」，朴正民则是饰演北韩国家保卫组组长「朴建」，朴海俊饰演片中驻海参崴的北韩总理事「黄致成」，申世景则饰演北韩餐厅服务生，为了生存而成为「人工情报」的「蔡善花」。



特别是片中的朴建与蔡善花，两人的角色设定是在北韩虽然已订婚，但却呈现已分手恋人的关系，所以完全没有肢体上的接触，近来被封为女性观众的「偷心贼」，朴正民又将再新作中进行演技变身。朴正民在去年11月第46届青龙电影奖颁奖典礼上，与女歌手华莎合作的「Good Goodbye」舞台，公开后引发话题讨论，连带让华莎的音源榜单成绩再度回升，朴正民当日的表现也吸引许多女性观众们的喜爱。



没想到朴正民本人竟然表示，虽然知道当日演出的短片在网路上流传著，他也有被演算法推到，但是他本人咬紧牙关不点开影片，於是他表示自己从来没看过，令人感到惊讶又好笑。朴正民因为那天的演出而成为许多女性心中的理想型，他表示自己完全没想过会这样，也觉得那只是一时之间就会消散的，周围的人似乎比他自己还开心，他表示自己没有想要透过这舞台去展现什么其他的东西，不过只是很感恩有这样的机会。



朴正民被问到是否自己觉得舞台表现跟真实的自己差太多？他说自己表现的内容跟大家赋予的解析太不一样了。朴正民表示只是依照华莎给的练习影片，照做出来，没有其他想法，不过不管是舞台或是电影，都取决於观众们的解析。大家各自解析自己所感受到的，朴正民认为自己也不必一定要一边看一边加入自己的解析，想像空间就留给大家。

