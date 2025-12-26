从失忆到甜蜜重逢！《一吻爆炸》张基龙＆安恩真以最高 6.9% 收视率完美收官，最后彩蛋萌翻观众！

由张基龙、安恩真、金武俊、禹多备主演的《一吻爆炸》自首播 4.5% 起跑，大结局收视飙至 6.9%，一路看涨，完美收官！

大结局中，孔志赫在取得高多林交出的录音档作为关键证据后，气势十足地现身股东大会，对孔志惠（郑嘉熙 饰）与柳太荣（定桓饰）狠狠回击。同时，也让长年饱受艰辛的母亲金仁爱（南基爱 饰）终於能在公司中找回属於自己的位置。

正当孔志赫沉浸在胜利的喜悦中奔向高多林时，因愤怒失控的柳太荣竟然开车撞他。历经生死关头后，孔志赫在一个月后苏醒，却忘了与高多林之间所有幸福的回忆，再度变回那个不再相信爱情的男人。（没想到编剧竟然在最后一集写个失忆的老梗，大家都在帮孔志赫恢复记忆，这段也是很有趣！



之后，高多林选择离开孔志赫，并创立自己的公司，努力而踏实地过著每一天。就这样过了一年，两人命运般地在曾上演「天灾级热吻」的派对现场再次重逢，并再度接吻。孔志赫一句：「我们...要不要再来一次？」紧紧拉住高多林的手，他终於找回所有失去的记忆。



两人经过甜蜜的恋爱和求婚，最终步入婚姻殿堂，高多林不仅收获幸福的爱情，事业也一路高升，迎来人生的全新篇章。同时，柳夏永（禹多备 饰）对金善宇（金武俊 饰）的单恋，也释出令人期待的正向讯号。最后的彩蛋也让观众直呼超可爱，孔志赫和高多林在人群中接吻，随后所有演员惊喜登场，跳起可爱又欢乐的舞蹈，为故事画下温暖又完美的句点，两人甚至还模仿爱豆喘气的结尾妖精 XD



