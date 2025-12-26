Born This Way！LE SSERAFIM《SBS歌謠大戰》〈SPAGHETTI〉帶上變裝皇后合體再掀話題

大勢女團LE SSERAFIM每次年末帶來的表演總會給人驚喜，上週在《2025 KBS歌謠大祝祭》歡快呈現「最後的晚餐」版〈SPAGHETTI〉，驚豔無數觀眾並增添佳節氣氛，昨（25）日聖誕節當晚，不負眾望再於《2025 SBS歌謠大戰》端出美味〈SPAGHETTI〉！

LE SSERAFIM昨晚〈SPAGHETTI〉表演開場便秀出「Born This Way」字眼昭示此次主題，接著是成員與舞者們在台階上邊舞邊翻成員個人大型海報，整齊劃一。拿開海報就是成員本人露臉登場之時了──Sakura（宮脇咲良）、金采源、許允眞、中村一葉（Kazuha）、洪恩採，五成員氣勢、自信、大膽展現屬於他們的舞台。



而這也不只是他們的舞台，三名變裝皇后現身引發全場驚呼！LE SSERAFIM把年末舞台裝扮、舞動地就像嘉年華會，繼《KBS歌謠大祝祭》〈SPAGHETTI〉再獻給觀眾熱情演出，澎湃感染人心。



▼完整表演影片



韓國海內外網友評價「不重複，每個舞台都是新鮮的表演，毫不留瑕疵（原文是俗諺「ate and left no crumbs」，正雙關他們的歌曲）、「表演吃掉全場，端出的表現搶走了整個舞台。LE SSERAFIM發揮自身的潛力與創意，編舞殺瘋了」、「這種超棒的表演只有LE SSERAFIM了，『女團最強表演者』正適合形容」、「喜歡LE SSERAFIM就是因為他們的表演常昇華為藝術」……

「LE SSERAFIM年末舞台一直都開啟真心模式，每次都很新穎澎湃」、「女王們降臨──而且麥克風是開著的！這太有標誌性了omg！！！還有恩採和變裝皇后的Ending妖精也太可愛了吧啊啊」、「聽說這還不是事前錄製，而是直播，瘋了」、「因為是聖誕節，喊Born This Way感覺更有趣了」、「能在年末舞台看到變裝皇后好神奇，韓國真的越來越開放了」……



說到「Born This Way」，加上找來變裝皇后助陣，亦有人認為LE SSERAFIM是致敬Lady Gaga不畏世俗的概念，對於他們展現出對LGBTQ族群的友善表達支持。其實〈SPAGHETTI〉原曲想表達的就是「討厭的食物一直吃，某天可能就會有主動想吃的時候，越吃越上癮，願大家放膽料理屬於自己的『SPAGHETTI』（義大利麵）」，原MV裡就有變裝皇后登場，同樣是三名變裝皇后Nana、玲玲與KYAM，當時LE SSERAFIM就受到欣賞認為他們正往「酷兒總統」*前進。（*按：「某某總統」是形容人物或團體對於某些議題或群體能掀起重要影響之意，如「文化總統」李泳知、「軍總統」Brave Girls。）







르세라핌오빠야들은 정비공 착으로 팝핀추고 드랙퀸언냐들 나오고 이게 내가 꿈꾸는 나라야 퀸세라핌 퀴어대통령의 행보잖아 pic.twitter.com/qpHqFCv5LZ — 김장규 (@pupucutepretty) October 21, 2025

回到《歌謠大戰》，X（Twitter）一篇「當變裝皇后出現在LE SSERAFIM舞台時，多巴胺瞬間爆發」，吸引超過1萬愛心、4000轉發，許多人都同意這樣的舞台表現太有趣，遺憾的事也有少部分人認為變裝皇后等同厭女，不喜歡這樣的表演。無論如何，傳統電視台能出現變裝皇后的表演，對許多觀眾而言已是更開放的象徵。



르세라핌 무대에 드랙퀸 등장하자마자 도파민 터짐 pic.twitter.com/JmAmSNwWEz — 감자 (@39_kamja) December 25, 2025

