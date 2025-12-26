意外曝光的「男人痛处」... 全炫茂「车内打点滴」遭警调查，公开当疗记录竟惊见「壮阳药」！网泪目：为了清白放弃面子

面对「非法医疗」质疑，韩国主持人全炫茂选择了最震撼的反击方式！针对近期沸沸扬扬的非法医疗疑云，全炫茂方於 23 日祭出 9 年前的原始诊疗记录，不仅彻底封堵违法传言，更因意外曝光的隐私处方，引发全韩网友的同情与支持。

导火线：受朴娜勑「打针阿姨」风波牵连

整起风波始於 2016 年的一档综艺画面，全炫茂被拍到在保姆车内吊点滴。 随著近日谐星朴娜勑爆出「打针阿姨」非法医疗争议，这段旧影像被重新检视。 尽管全炫茂第一时间解释是因喉咙急症受医嘱处置，但在警方宣布正式介入调查后，舆论再度陷入紧绷。



强硬反击：公开 9 年前病历，连废弃针头去向都交代

为捍卫名誉，全炫茂所属经纪公司 SM C&C 祭出「杀手鐧」，公开了当时的诊疗记录和医院收入统计副本。 这份2016年1月的诊疗记录显示，全炫茂当年曾因支气管炎、慢性喉炎、急性扁桃腺炎及胃炎三度求诊，详尽记载了看诊时间、患者姓名、病名、处方明细及医院名称。

经济公司表示，吊点滴的医疗废弃物已在回诊时交还医院：「该次诊疗是针对喉咙炎、胃食道逆流等症状，以抗生素、消炎药、胃药为主，点滴则是辅助治疗的一环。」并强调，一切医疗行为均在医护判断下合法进行。



意外反转：处方惊见「壮阳药」，揭开男人的难言之隐

随著全炫茂积极澄清，网路舆论也转向同情。 在诊疗记录公开后，敏锐网友立即发现处方包含了一项自费药物 ——勃起功能障碍治疗剂（Mvix 100）。

全炫茂曾在节目中透露深受「脱发」困扰，医学界指出，服用「菲那雄胺」或「度他雄胺」确实有较高风险产生性功能障碍副作用。 因此，处方中出现的Mvix100，有可能是为了抵消脱发药副作用、维持生理机能的「男人苦衷」。

全炫茂这场「自毁式」的强力澄清，让原本的质疑声瞬间转为心疼与赞赏，网友纷纷感叹：「男人最沉痛的牺牲」、「为了保住前途，决定放弃面子」、「在不行与不行之间选择了不行但行」、「看来他是真的非常委屈」、「跟某些闪烁其词的人完全不同，解释得清清楚楚」、「看来他会一直留在《我独自生活》...」。



