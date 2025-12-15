7年前合照成「魔咒照」？ 5人只剩朴明洙一人还在圈内——网惊：名符其实的生存王

韩国娱乐圈最近掀起一张「魔咒级」的合照讨论！

一张拍摄於2018年tvN《心酸的旅游》中的幕后照，原本合影的5位明星，如今竟只剩「国民毒舌」朴明洙仍在演艺圈活跃，其余4人全因争议淡出或消失，让网友直呼：「这张照片好可怕！」

这张照片由歌手Microdot在2018年2月公开在在IG，当时画面中可见他与朴明洙、朴娜勑、郑俊英、金生珉一同录影，看起来气氛融洽、活力满满。 没想到短短 7 年后，几乎全员「退场」。



首先，Microdot 因父母「债务诈欺」卷入风波，2018年后全面停止活动，虽然他在2024年以歌手身份复出，但要真正回到主流节目几乎没什么希望。



接著是主持人金生珉，同年因性骚扰指控被迫从萤光幕消失; 而郑俊英则在 2019年卷入震撼韩国的 「Burning Sun 事件」，涉及集体性犯罪与非法拍摄，被判刑后自然也彻底退出演艺圈。



而原本仍在大放异彩的女星朴娜勑，前几日因遭爆料 「经纪人霸凌」与「非法医疗」等争议，主动宣布全面暂停活动。 她也向粉丝致歉，并表示为免影响节目与工作人员，会在问题解决前退出所有固定节目，包括《我独自生活》、《惊人的星期六》等人气节目。



面对如今的「魔咒照结局」，韩国网友们都惊呆表示：「7 年后只剩朴明洙一个人还在圈里」、「这张照片的主角果然还是朴明洙」、「人生还是要像朴明洙一样活得聪明」等。 不少人感叹，这张合照意外成了「演艺圈生存现实」的缩影，也让朴明洙被封为「最强幸存者」。



