朴娜勑宣布暂停演艺活动！确定退出《我独自生活》、《惊人的星期六》、《帮我找房子吧》等多个综艺！

随著朴娜勑亲自宣布暂停演艺活动，也确定退出《我独自生活》、《惊人的星期六》、《帮我找房子吧》等多个综艺。

最近，朴娜勑因前经纪人的房地产假扣押而引发「职场霸凌」争议，随著事态扩大，又被爆出经纪公司未注册、非法医疗行为等内容。朴娜勑在5日发表一次立场文，对这些疑惑进行解释。

但争议依旧没有平息，今日（8日）上午朴娜勑公开暂停演艺活动的消息。随著暂停演艺活动的消息公开，她手上的多个综艺节目也将开始重新整顿。



（相关报导：艺人朴娜勑宣布暂停演艺活动！单独会见前经纪人「沟通和解」，经纪公司不另发表立场）

《我独自生活》制作组表示：「对於最近提出的关於正在出演节目的朴娜勑的主张，为了以公正性爲重点判断事件，正式立场被推迟，对此表示歉意。」接著说：「制作组对这次的事件并不轻视，并慎重地进行内部讨论，包括确认事实关系。考虑到事件的严重性以及朴娜勑中断活动的意愿，制作组决定中断朴娜勑出演《我独自生活》。」



《惊人的星期六》制作组表示：「尊重朴娜勑中断活动的意愿，以后不会一起录制节目。」而现在《惊人的星期六》已经提前录制2周的节目分量，相关人士表示：「制作组将尽全力进行后期制作。」



《帮我找房子吧》也传达朴娜勑下车的消息，表示：「随著朴娜勑表明退出意向，制作组决定中断朴娜勑的出演。对於已经拍摄的事前分量，将最大限度地编辑。」还有原订在明年年初公开的《我也开心》（나도신나）方面听到朴娜勑中断活动的消息后也停止制作。



