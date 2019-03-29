【鄭俊英偷拍事件】鄭俊英聊天群共14人：包括8名歌手1名模特
明星 2019年3月29日 星期五12:30 Rui
韓國MBC《News Desk》報導了「鄭俊英群聊門」最新消息。
鄭俊英等人在群聊中傳閱性愛錄影，威脅貶低女性。 群聊裡包含鄭俊英、勝利、崔鍾訓等在內共計14人，其中有8名歌手、1名模特和2名Burning Sun夜店的工作人員，以及鄭俊英的朋友們，這些人分佈在7個聊天群中。 8名歌手中除了已知的鄭俊英、勝利和崔鍾訓外，還有歌手K某、J某以及模特L某。
媒體爆料，根據警方調查顯示，14人在聊天群裡上傳非法錄影後互相炫耀，甚至以錄影作為威脅他人的籌碼。 2015年勝利的朋友金某就利用性愛錄影威脅與之有債務關係的受害人。
媒體還指出勝利等人指示群組成員更換手機，只為不讓警方查獲相關證據。 據韓國警方調查記錄顯示，勝利、鄭俊英、崔鍾勳等人之前都已更換手機，勝利等人知道即將被抓，曾在群組裡告知「要出大事了，快把手機換掉。」鄭俊英更是在從美國LA換了新手機後才回國接受調查。
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警方透露將對群聊裡的所有人進行調查，查清是否有非法行為。 而已經被拘留且移交檢方的鄭俊英的嫌疑還在不斷增加，2016年鄭俊英在群聊裡公開了他在飛機上偷拍的女性身體部位的照片。 他偷拍也不分場所，臺灣飯店、住宅社區、江南夜店、機艙內都有過偷拍行為。 同時他在群聊裡公開照片的時間也不定，從清晨到深夜都有。
此外，媒體還報導了疑似鄭俊英在錄製JTBC綜藝《Hit Maker》時買春的消息，引發民眾的猜測，質疑尚未公開身份的群聊成員是否就是《Hit Maker》的出演嘉賓。
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「圖：新聞截圖」
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