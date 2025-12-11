赵震雄退圈、《第二个信号》播出成迷！影视股同步遭殃，散户崩溃喊：完蛋了

韩国影坛震撼消息！演员赵震雄近日卷入「少年犯相关争议」，随后更突然宣布退出演艺圈，风暴不只席卷娱乐圈，就连韩国影视相关股票也被拖下水，让不少散户（小股民）喊苦。

根据韩国交易所10日公开的数据，Studio Dragon 股价在上午9 点30分时（韩国时间），相较前一天跌1.41%，来到 3万8400韩元。 虽然CJ ENM 和 Contentree JoongAng 早盘一度上扬，但前一交易日都已连续两天收黑，市场气氛相当低迷。



原本影视圈与投资界都看好的大作 《第二个信号》，如今因赵震雄的争议陷入全面变数。 这部作品是 CJ ENM为迎接tvN明年创台20周年所准备的大型项目，由Studio Dragon与BA Entertainment等多家公司合作，8月已完成拍摄，制作费高达数十亿韩元，更计划争取中、韩同步播出。 戏剧本被视为 CJ ENM 2025 年的重要「反弹作品」。



然而一切在上周急转直下——D社爆出赵震雄高中时期曾受少年保护处分、涉及特定犯罪法相关案件，以及2003年遭指控暴力事件并受罚金判决等过往纪录。 隔日赵震雄直接宣布退出演艺圈，使《第二个信号》的播出前景瞬间陷入黑暗。

投资人哀鸿遍野，韩网股板同样炸开：「被赵震雄害惨了...」、「这部剧可能只能丢OTT」、「作品就算爆红，股价也不一定会回来，更何况现在还遇到这种事」、「因为一个人浪费了数百人努力的结果，还连累我们这些散户，气炸」、「原以为第二季开播我能靠股票大赚一笔」等。



在争议持续延烧下，《第二个信号》是否播得成、何时能播，现在都成了大问号。

