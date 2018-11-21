Microdot承認父母詐騙！巨額倒會、貸款潛逃出國，還在《都市漁夫》露過臉

這件是非攻防戰在韓網鬧了整整2天，Microdot今天終於承認父母詐騙並道歉，但網友認為更重要的是：把他父母送進監獄啊！
Microdot是近年來在綜藝界嶄露頭角的說唱歌手，曾和Dok2組成雙人組All Black，最近在《都市漁夫》、《叢林法則》、《吃貨48小時》等綜藝節目中有出色表現，成為冉冉升起的綜藝新星。
Microdot從小全家移民紐西蘭，目前在當地開設韓餐廳，他曾在2016年發表的歌曲中寫道：「父親的年營業額有10億，以前只吃得起面片湯，現在可以到處尋覓美食。 」今年3月錄製《都市漁夫》紐西蘭篇時，Microdot的父母也有露面。
然而，昨日突然爆出的新聞，令他很可能從此離開公眾視線。本月19日有網民曝光稱，Microdot以前居住在韓國忠清北道時，曾向附近居民騙取大量錢財後連夜逃走：「這些人的血淚成為了Microdot成長的基石。 」
還有人貼出1996年6月提交的起訴狀，稱Microdot父親拿著標會得來的2500萬韓元突然失蹤！這筆錢在當時可以購入一棟公寓，相當於現在的20億韓元鉅款，還被當地媒體報導過。
之後又有第三位網民接受網路媒體採訪稱：「Microdot的父親是我的高中同學，當時在忠北堤川市運營奶牛牧場，和我是同行。 20年前他要從畜産業協同組合貸款，包括我在內的很多人都為他做了擔保，他拿到6~7億元貸款後，在1998年5月的某一個深夜突然逃走，連自己養的奶牛也全部出售變現。 」
巨額詐騙行為瞬間引起大規模討論，Microdot一開始強烈否認，還表示這是名譽毀損、將採取法律手段對應，被指對受害者造成了二次傷害。 今日上午，Microdot終於發佈聲明鬆口承認。
Microdot表示：「移民紐西蘭時我只有5歲，在看到新聞、詢問父母之前並不了解這件事，所以才說沒有事實根據、要採取法律手段。 昨天思考了很多，也非常痛苦。 作為兒子，我認為自己有需要負責的部分。 再次對因本次事件受傷的家庭表示道歉，會盡全力解決問題。 」
網民強烈要求Microdot從各個綜藝下車，一度令《都市漁夫》網站陷入癱瘓。 道歉聲明發出後，節目組表示將視情況再做決定。Microdot父母則在昨晚向韓國媒體表示將儘快辦護照返回韓國，大概需時2到3周，之後視情況進行道歉並解決問題。
（圖源：KSD韓星網，Microdot FB）
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