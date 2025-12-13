电视台启动「痕迹清除」作战：赵震雄痕迹遭紧急抹除！《第二个信号》最倒楣：戏分太多好难办

韩国演艺圈5日爆出重大消息——知名演员赵震雄向外界承认自己未成年时曾犯下不当行为，并正式宣布退出演艺圈。 消息一出，韩国电视台全面紧急应对，相关作品陆续被下架或重新剪辑，情况相当火速。

SBS急换旁白、旧影片全下架

赵震雄原本担任SBS四集纪录片《与帮派的战争》的旁白。 节目才在11月30日首播，电视台却在赵震雄官宣引退后立刻宣布更换解说员，已播出的第 1、2 集也重新剪辑，把他的声音全数移除。

另外，KBS也将 YouTube 频道中由赵震雄主持的纪录片《国民特使赵震雄，把洪范图将军迎回来》直接改为不公开。 该片是2021年推出的内容。



tvN《第二个信号》遭重击 男主角落马恐得大改

影响最大的是 tvN电视台。 原定明年播出的 20 周年大作《第二个信号》陷入超级危机。这部戏是2016年神剧《信号 Signal》的续集，更集结了编剧金恩熙与原班人马金憓秀、李帝勋，拍摄投入上百亿韩元，8月才杀青。 赵震雄在剧中饰演主角刑警「李材韩」，戏份非常吃重。 业界人士透露：「他的分量太大，想靠剪辑处理恐怕非常困难。」tvN也表示目前正讨论是否重新剪、违约金问题等所有后续处理。



曾是「正义角色专业户」 如今却因少年事件黯然退场

赵震雄 2004 年《马粥街残酷史》出道以来，多半饰演独立运动家、刑警等正直角色。 2017 年电影《大将金昌洙》中诠释青年金九，《暗杀》里饰演独立军成员，甚至因参演该片受邀担任新兴武官学校纪念事业会大使。 更在今年第80届光复节庆祝仪式上，代表朗读国旗宣誓词，爱国形象深植人心。 正因如此，其过去的犯罪争议曝光后，引发社会更大哗然。



조진웅



나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다.



조진웅은 홍범도 유해봉안과정에도 참여하신 배우입니다. pic.twitter.com/yFv2amxFbt — (@cybertruck02093) August 15, 2025

没想到5日D社爆料赵震雄高中时期在首尔涉及车辆窃盗及性暴力等嫌疑，最终以《特别犯罪法》中的强盗强奸罪（1994年标准）接受刑事审判，并被送往少年院教化。 对此，他的经纪公司确认确有「未成年时的不当行为」，但强调与性暴力指控无关。 8日，D社再次踢爆赵震雄出道以来曾霸凌、殴打同僚，甚至有过酒驾行为。

亲自道歉：从今天起停止一切活动

6日，赵震雄就透过公司发表声明鞠躬致歉：「因为少年时期的不光彩过往，辜负了支持我的所有人，深感抱歉。 我会虚心接受所有批评，即日起停止所有活动，结束演员生涯。」

相关内容：赵震雄「少年犯争议」宣布引退，《信号2》还能播出吗？ 剧组杀青陷崩溃：无法重拍亦难以剪辑

韩国娱乐圈目前仍持续受到此事件的余波冲击，特别是《第二个信号》的后续处理，也成为观众与业界高度关注的焦点。

