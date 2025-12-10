400小時爆肝上班換來300萬月薪？朴娜勑捲勞權風暴：還得24小時待命，說好的分紅全不見

韓國搞笑藝人朴娜勑近期被捲入前經紀人的爭議，知名娛樂YouTuber李鎮浩（李振浩）開直播公開一連串爆料，引起外界高度關注。雖然內容均為爆料者主張，但已讓事件迅速發酵。

李鎮浩在影片中表示根據他掌握的「前經紀人說法」，「在『娜勑吧』喝酒聚會時，因為不知道隨時會有人要移動，或現場會發生什麼事，所以兩名女性經紀人必須一直在旁待命。而且像是活章魚之類的食材，或是朴娜勑臨時想做料理時，她突然要求什麼材料，經紀人都得立刻出去採買。這些聚會的準備和收拾工作，也幾乎全部都由經紀人負責，導致她們的工作時數不斷增加，身心極度疲憊。即便如此，經紀人們仍覺得是工作的一部分，努力忍耐著。但就連在待命的時候，（據稱）還會強迫她們喝酒；如果買回來的下酒菜不合意，就會遭到她的怒吼。甚至有一次，（據稱）朴娜勑因為生氣，把酒杯往經紀人身上丟，而那是一個紅酒杯，碎裂的玻璃割傷了經紀人的手背，最後甚至得跑急診處理。這樣的情況根本難以持續工作，但兩名經紀人仍撐了1年3個月，其中一位是主管（理事）等級，另一位是現場經紀人。人總是有極限的，她們忍到11月8日那天，終於到達崩潰點。」



兩位前經紀人均於11月9日同一天提出辭職。她們主張自己長期超時工作，卻未獲得應得的加班費。李鎮浩更說一名經紀人在朴娜勑與前東家JDB Entertainment結束合作後，被朴娜勑以口頭承諾「月薪500萬韓元＋公司收益10%」挽留，但實際並未收到承諾的待遇，甚至實際月薪也低於承諾（實際月薪300萬韓元），才會提出法律程序。對此，朴娜勑方雖曾聲明已支付法定離職金，並指經紀人額外索求高額分成，但李鎮浩反駁這筆款項是經紀人應得的超時工作報酬與當初約定的分成，並非無理要求。



朴娜勑8日透過SNS回應表示，近日她已與前經紀人們見面並「消除誤會」，但她認為一切皆源於自己的不足，擔心已造成節目和周遭同事困擾，決定暫停所有演藝活動進行反省。朴娜勑和兩名前經紀人的說法仍有落差，真相仍待後續調查與法律釐清。

在前經紀人爆料爭議持續延燒之際，朴娜勑過去與「飲酒習慣」相關的言行，也再度被網友翻出討論。连日来韓國多個論壇與SNS上陸續重新流傳她過去節目中提到的「酒後脫序習慣」。朴娜勑曾在2016年出演MBC《Radio Star》時透露，自己曾在《無限挑戰》錄影現場受到劉在錫提醒。她當時表示：「劉在錫前輩跟我說『妳現在發展很好，但喝酒容易出事，也會影響工作，希望妳能少喝點』。」類似的酒后話題，也在她其他番組中多次被提及。



在tvN《人生酒館》中，主持人申東燁就曾說，他第一次看到朴娜勑的酒品時「印象非常不好」，甚至直接說出名言：「娜勑啊，就算我喝醉，我也不會像妳那樣變成垃圾。」引發一陣熱議。許多節目也曾以她的酒品作為笑點，2018年《Running Man》中，劉在錫爆料她在「SBS演藝大賞」後台酒局中是「醉得最嚴重的那個」。梁世亨也在節目《心酸的哥哥申东烨》透露：「朴娜勑喝醉後會用手扒飯，還曾沒穿鞋子在外晃來晃去。」朴娜勑本人也曾承認：「我喝酒後身上會出現很多瘀青。」

這些曾被當作「搞笑設定」的內容，如今在前經紀人提出「酒局強迫、暴言、甚至造成受傷」等主張後，被外界換成完全不同的角度解讀。尤其《我獨自生活》過去因頻繁呈現飲酒情節、甚至被指「美化酒精文化」，曾遭放送通信審議委員會給予法定制裁「注意」，因此更引起大眾關注。

最直接表達對朴娜勑飲酒問題擔憂的其實是她的母親。朴母曾在节目《吳恩英的金牌相談所》時哽咽表示：「她身體不好，但喝酒後常常第一个就醉倒回房。她喉嚨開過三次刀，但完全不懂得保養。有時會罵弟弟、強迫他喝酒。家人可以笑笑帶過，但如果對外人這樣，會造成很大的傷害。」當時節目上她更忍不住落淚。



同時電視台與網路節目全面進入「去朴娜勑」狀態。 多檔地面與有線綜藝、YouTube 網節目紛紛停播或調整，短期內她將從螢幕與線上內容中消失。9日tvN 表示，《驚人的星期六》在她退出後暫無補充新成員的計劃，節目將維持八位原有成員繼續進行。 作為節目自 2018 年開播以來的元老成員，她的離開是否補位曾受關注，但製作組已暫停新增人選。而朴娜勑主持的 YouTube 節目《娜勑食》也宣布暫停製作。 製作組稱，在事件發生後經過審慎討論，尊重其停止活動的意願，決定暫時中止拍攝，並向支持節目的觀眾致歉。

