400小时爆肝上班换来300万月薪？朴娜勑卷劳权风暴：还得24小时待命，说好的分红全不见

韩国搞笑艺人朴娜勑近期被卷入前经纪人的争议，知名娱乐YouTuber李镇浩（李振浩）开直播公开一连串爆料，引起外界高度关注。虽然内容均为爆料者主张，但已让事件迅速发酵。

李镇浩在影片中表示根据他掌握的「前经纪人说法」，「在『娜勑吧』喝酒聚会时，因为不知道随时会有人要移动，或现场会发生什么事，所以两名女性经纪人必须一直在旁待命。而且像是活章鱼之类的食材，或是朴娜勑临时想做料理时，她突然要求什么材料，经纪人都得立刻出去采买。这些聚会的准备和收拾工作，也几乎全部都由经纪人负责，导致她们的工作时数不断增加，身心极度疲惫。即便如此，经纪人们仍觉得是工作的一部分，努力忍耐著。但就连在待命的时候，（据称）还会强迫她们喝酒；如果买回来的下酒菜不合意，就会遭到她的怒吼。甚至有一次，（据称）朴娜勑因为生气，把酒杯往经纪人身上丢，而那是一个红酒杯，碎裂的玻璃割伤了经纪人的手背，最后甚至得跑急诊处理。这样的情况根本难以持续工作，但两名经纪人仍撑了1年3个月，其中一位是主管（理事）等级，另一位是现场经纪人。人总是有极限的，她们忍到11月8日那天，终於到达崩溃点。」



两位前经纪人均於11月9日同一天提出辞职。她们主张自己长期超时工作，却未获得应得的加班费。李镇浩更说一名经纪人在朴娜勑与前东家JDB Entertainment结束合作后，被朴娜勑以口头承诺「月薪500万韩元＋公司收益10%」挽留，但实际并未收到承诺的待遇，甚至实际月薪也低於承诺（实际月薪300万韩元），才会提出法律程序。对此，朴娜勑方虽曾声明已支付法定离职金，并指经纪人额外索求高额分成，但李镇浩反驳这笔款项是经纪人应得的超时工作报酬与当初约定的分成，并非无理要求。



朴娜勑8日透过SNS回应表示，近日她已与前经纪人们见面并「消除误会」，但她认为一切皆源於自己的不足，担心已造成节目和周遭同事困扰，决定暂停所有演艺活动进行反省。朴娜勑和两名前经纪人的说法仍有落差，真相仍待后续调查与法律厘清。

在前经纪人爆料争议持续延烧之际，朴娜勑过去与「饮酒习惯」相关的言行，也再度被网友翻出讨论。连日来韩国多个论坛与SNS上陆续重新流传她过去节目中提到的「酒后脱序习惯」。朴娜勑曾在2016年出演MBC《Radio Star》时透露，自己曾在《无限挑战》录影现场受到刘在锡提醒。她当时表示：「刘在锡前辈跟我说『你现在发展很好，但喝酒容易出事，也会影响工作，希望你能少喝点』。」类似的酒后话题，也在她其他番组中多次被提及。



在tvN《人生酒馆》中，主持人申东烨就曾说，他第一次看到朴娜勑的酒品时「印象非常不好」，甚至直接说出名言：「娜勑啊，就算我喝醉，我也不会像你那样变成垃圾。」引发一阵热议。许多节目也曾以她的酒品作为笑点，2018年《Running Man》中，刘在锡爆料她在「SBS演艺大赏」后台酒局中是「醉得最严重的那个」。梁世亨也在节目《心酸的哥哥申东烨》透露：「朴娜勑喝醉后会用手扒饭，还曾没穿鞋子在外晃来晃去。」朴娜勑本人也曾承认：「我喝酒后身上会出现很多瘀青。」

这些曾被当作「搞笑设定」的内容，如今在前经纪人提出「酒局强迫、暴言、甚至造成受伤」等主张后，被外界换成完全不同的角度解读。尤其《我独自生活》过去因频繁呈现饮酒情节、甚至被指「美化酒精文化」，曾遭放送通信审议委员会给予法定制裁「注意」，因此更引起大众关注。

最直接表达对朴娜勑饮酒问题担忧的其实是她的母亲。朴母曾在节目《吴恩英的金牌相谈所》时哽咽表示：「她身体不好，但喝酒后常常第一个就醉倒回房。她喉咙开过三次刀，但完全不懂得保养。有时会骂弟弟、强迫他喝酒。家人可以笑笑带过，但如果对外人这样，会造成很大的伤害。」当时节目上她更忍不住落泪。



同时电视台与网路节目全面进入「去朴娜勑」状态。 多档地面与有线综艺、YouTube 网节目纷纷停播或调整，短期内她将从萤幕与线上内容中消失。9日tvN 表示，《惊人的星期六》在她退出后暂无补充新成员的计划，节目将维持八位原有成员继续进行。 作为节目自 2018 年开播以来的元老成员，她的离开是否补位曾受关注，但制作组已暂停新增人选。而朴娜勑主持的 YouTube 节目《娜勑食》也宣布暂停制作。 制作组称，在事件发生后经过审慎讨论，尊重其停止活动的意愿，决定暂时中止拍摄，并向支持节目的观众致歉。

