《第二个信号》或从电视台改为TVING线上独播！赵震雄引爆「百亿违约金」危机

演员赵震雄因少年犯、成年后暴力等黑历史被揭露而引退，对原定於2026年上半年播出的tvN电视台20周年纪念大作《第二个信号》造成了毁灭性冲击。

恐面临百亿违约金 演员不良过往风险难挡

业界预测，如果tvN决定停播《第二个信号》并对赵震雄及其经纪公司提起违约金诉讼，赔偿金额可能至少达达到100亿韩元。 相关人士指出，虽然赵震雄的少年犯前科是30年前的旧事，但由於演员过失对作品IP和财产造成损害，因此在法律上可以追究其因果关系。

值得关注的是，最早报导此事的Dispatch曾在2017年最初接获举报时向经纪公司求证，公司当时否认了赵震雄的犯罪前科，表示「已向演员本人确认，根本是无稽之谈」。

事实上，演员过往所带来的风险几乎无法避免。 一名资深经纪人指出，制作公司和电视台几乎不可能彻底审查演员的犯罪记录：「如果他们因为担忧未来的问题而要求演员提供书面保证，有哪个演员会真的同意呢？ 」



避开停播危机 考虑转为OTT独家

作为股份有限公司，tvN电视台面对停播或诉讼，进退两难。若只是对赵震雄抱持同情态度，可能会被视为对法人和股东造成损害的渎职行为，因此必须采取某种行动。

一位电视台高层透露，tvN可能会改变原定企划，将《第二个信号》从几乎全民可收看的有线台公开播出，转为在付费OTT平台TVING独家上架。尽管此举可能导致盈利能力下降，甚至招致观众批评「向钱看的电视台」而使tvN及所属集团CJ的形象受损，但却能跳过复杂的诉讼程序，避免作品完全停播的最坏情况。



业界定性：非年少轻狂的「凶恶犯罪」

一位电视剧制作公司代表指出，赵震雄的犯罪行为已难以被定性为「年少轻狂的高中时期一时脱轨」，而是属於凶恶犯罪。 他直言，赵震雄在这种背景下仍活跃於主流舞台，本身就是一种「鲁莽且愚蠢的行为」。

赵震雄的黑历史包括高中时期涉嫌盗窃和性侵未遂被送少年院，出道后亦多次被指控施暴，30多岁时还因酒驾而被吊销驾照。 他在媒体报导隔日（12月6日）宣布引退。

《第二个信号》作为tvN 20周年纪念企划，备受期待，主演包括金憓秀和李帝勋。 第一季结尾留下的伏笔，更让观众对赵震雄饰演的李材韩刑警的生还结局悬念迭起。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻