7年前合照成「魔咒照」？ 5人只剩朴明洙一人還在圈內——網驚：名符其實的生存王

韓國娛樂圈最近掀起一張「魔咒級」的合照討論！

一張拍攝於2018年tvN《心酸的旅遊》中的幕後照，原本合影的5位明星，如今竟只剩「國民毒舌」朴明洙仍在演藝圈活躍，其餘4人全因爭議淡出或消失，讓網友直呼：「這張照片好可怕！」

這張照片由歌手Microdot在2018年2月公開在在IG，當時畫面中可見他與朴明洙、朴娜勑、鄭俊英、金生珉一同錄影，看起來氣氛融洽、活力滿滿。 沒想到短短 7 年後，幾乎全員「退場」。



首先，Microdot 因父母「債務詐欺」捲入風波，2018年後全面停止活動，雖然他在2024年以歌手身份復出，但要真正回到主流節目幾乎沒什麼希望。



接著是主持人金生珉，同年因性騷擾指控被迫從螢光幕消失; 而鄭俊英則在 2019年捲入震撼韓國的 「Burning Sun 事件」，涉及集體性犯罪與非法拍攝，被判刑後自然也徹底退出演藝圈。



而原本仍在大放異彩的女星朴娜勑，前幾日因遭爆料 「經紀人霸凌」與「非法醫療」等爭議，主動宣佈全面暫停活動。 她也向粉絲致歉，並表示為免影響節目與工作人員，會在問題解決前退出所有固定節目，包括《我獨自生活》、《驚人的星期六》等人氣節目。



面對如今的「魔咒照結局」，韓國網友們都驚呆表示：「7 年後只剩朴明洙一個人還在圈裡」、「這張照片的主角果然還是朴明洙」、「人生還是要像朴明洙一樣活得聰明」等。 不少人感嘆，這張合照意外成了「演藝圈生存現實」的縮影，也讓朴明洙被封為「最強倖存者」。



