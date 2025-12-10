撕破脸！谎言被拆穿！朴娜勑声称「误会解开」遭前经纪人猛打脸：没道歉还呛「那就去告啊」

搞笑艺人朴娜勑最近深陷与前经纪人团队的「职场霸凌疑云」。 虽然朴娜勑日前公开表示「已与经纪人们见面、误会也都解开」，但韩媒最新报导却指出：经纪人强烈反驳，指所谓的「和解」根本是单方面说法，双方不仅未达成任何协议，经纪人连一句道歉都没收到，全案恐将走向法律战。

根据韩媒《Channel A》9 日报导，前经纪人们承认与朴娜勑曾经面对面谈了将近3小时，但强调：「没有收到任何道歉，也没有任何形式的协定。」经纪人们还透露在对话过程中，当她们提到「我们这一个月已经忍很久了，现在真的受不了了」时，朴娜勑方面竟回道：「那就提告吧。」让双方气氛再度紧绷。

前经纪人看到朴娜勑公开的声明后更直言「傻眼」，认为对方宣称「误会已解开」完全与事实不符。 她们表示：「会觉得她只是为了发布声明才来见我们，好像只是想拖时间、改变舆论方向。」



这场「罗生门」目前已正式进入司法程序。 前经纪人们於本月3日向首尔西部地方法院申请对朴娜勑的房地产进行假扣押，并已向首尔江南警署控告朴娜勑涉嫌《特别伤害罪》、《损害名誉（虚假事实散布）》、《资讯通信网法》违反等罪名，同时预告将提起高达1亿韩元的损害赔偿诉讼。 经纪人方主张在职期间遭受特殊伤害、性骚扰、言语暴力等职场霸凌。

对此，朴娜勑方面则持完全不同说法，反控前助理们在收到离职金后，竟额外要求前一年总收入的10%，遭拒绝后便不断提出新指控，因此已以恐吓嫌疑对前助理们提起反诉。

双方各执一词，关系彻底破裂，从职场纠纷演变成刑事告诉与民事求偿的复杂法律战，后续发展备受演艺圈与大众关注。

