洪氏姊妹出手！《爱情怎么翻译？》金宣虎+高胤祯豪华卡司，1／16 开播掀浪漫旋风

韩剧迷准备好了吗？ Netflix正式宣布全新浪漫喜剧《爱情怎么翻译？》将在2026年1月16日全球上线，同步公开海报，话题瞬间冲上韩网。

这部戏找来近年人气爆棚的金宣虎，饰演拥有多国语言能力的专业口译员「周浩镇」。而新生代女神高胤祯则化身全球顶尖巨星「车武熙」，两人从工作关系展开一连串意想不到的浪漫火花，是一部设定新鲜又充满粉红泡泡的浪漫喜剧。



剧本由擅长打造经典爱情剧、被粉丝称为「浪漫专家」的洪氏姊妹操刀，代表作包括《主君的太阳》、《最佳爱情》、《德鲁纳酒店》、《还魂》等，每一部都是讨论度爆表；导演则由凭《红丹心》展现细腻美感的柳英恩执导，强强联手让粉丝期待值瞬间拉满。



Netflix公开的海报中，金宣虎与高胤祯背靠背站立，耳朵上同步戴著耳机与接收器，象徵两人以「口译员 × 全球巨星」的奇妙组合相遇。海报上隐约浮现多国语言的「爱」字，也暗示剧中将呈现跨文化、跨语言的全新恋爱化学反应。



据悉剧组这次远赴 日本、加拿大、义大利等地取景，预告将带来满满的异国风光，视觉享受直接拉满。想看金宣虎与高胤祯如何用「语言」谈恋爱、用「误会」制造心动？1月16日 Netflix 准时开播，韩剧迷千万别错过！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻