【綜合】朴娜勑涉嫌「非法醫療」？ D社鐵證曝光：「注射阿姨」私人公寓打點滴、濫用抗憂鬱藥

人氣諧星朴娜萊近日被前經紀人爆料職場霸凌，包括代領處方藥、預約醫院等。 受到朴娜萊公司反駁後，D社今日進一步公開大量照片和對話記錄，重磅反駁稱朴娜萊方的說辭，並揭露她涉嫌多項非法醫療服務，包括在私人公寓及海外出差時接受非醫療人員注射（打點滴），以及不當使用不應投予酒精成癮者的處方藥。

事件起點：前經紀人控職場霸凌與非法差事

朴娜勑的多名前經紀人於 3 日向首爾西部地方法院提出假扣押申請，並預告將提起約1億韓元的損害賠償訴訟。 他們主張在任職期間遭遇多項不當對待，包括：職場霸凌（買酒菜、收拾派對殘局、強迫參加酒局等）、特殊傷害（疑似投擲酒杯造成傷害）、代開處方藥與大批私人差事（家務等）、拖欠工作款項（活動費、食材費、酒水費等）。

對此，朴娜萊公司解釋稱其醫療行為僅是為了緩解疲勞，因行程忙碌難以親自到醫院，因此是請求平時常去的醫院的醫生和護士出診打點滴，強調「並無法律問題」。 同時，公司將爭議歸咎於金錢糾紛，指控前經紀人在退職金之外還要求前年度銷售額的 10%，因遭拒絕才散播不實資訊。



D社打臉：圖文揭示「注射阿姨」與非法場所

今日，D社公開多張照片和對話記錄，針對朴娜勑方的聲明進行了綜合性反駁：

1. 非法施術場所：照片及對話記錄顯示，朴娜勑是在「姐姐家」打點滴，該地點並非醫療機構，而是一間商住兩用公寓。

2. 非醫療人員施術： 為朴娜勑打點滴的所謂「醫生/護士」，實為一名被稱為「注射阿姨」的女子。 D社查證，該女子 IG 簡介寫著「內蒙古包鋼醫科大學醫院特聘教授」，而其公司經營的業務多為化妝品製造、醫療觀光等，並非醫生。

3. 違法處方藥流通與濫用： 根據對話記錄，「注射阿姨」曾對經紀人表示：「正在收集處方簽，這周之內能開出 2 個月的處方藥，包括消腫藥和安眠藥。」D社指出，該安眠藥的真實身份是抗憂鬱劑（精神藥物），屬於必須有醫生處方才能使用的藥品。 更嚴重的是，該藥物不應投予「酒精或安眠藥中毒患者」。

4. 醫療廢棄物違法處理：2023 年 11 月，朴娜勑出差回國時將「注射阿姨」叫去機場，於前往 MBC 的車上打點滴，並將使用後的醫療廢棄物作為一般垃圾丟棄（可處以 2 年以下有期徒刑或 2,000 萬韓元以下罰款）。

5. 海外也無法停止： 根據經紀人對話記錄，「注射阿姨」曾多次為朴娜萊配送藥品。2023 年 11 月 5 日，朴娜勑赴台灣拍攝《我獨自生活》時，也曾指示經紀人帶著「注射阿姨」隨行。



韓國輿論譁然：「經紀人是救命恩人」

韓國網友紛紛表示震驚和擔憂：「太可怕了，難道不擔心自己的身體嗎？ 與其這樣，不如去診所戒酒...」、「到這程度的話，經紀人簡直是救命恩人啊。 怎麼能讓身體被酒精和藥物浸泡成這樣生活呢？」、「酒精成癮、濫用精神藥物到這程度，跟XX有什麼區別？ 去醫院當然不會這樣幫她，所以才非法用藥了吧」、「為了朴娜勑本人好，也應該把這件事揭發出來讓她停止，不然這樣下去真的會出大問題」。

