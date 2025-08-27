LE SSERAFIM与蔡依林、许光汉相见花絮出炉！许光汉推高粱众人秒懂，和许允真相认变一家人

韩国大势女团LE SSERAFIM上月在台湾举行演唱会，邀请到曾在IG隔空互动的蔡依林，还有曾在韩国一起拍Challenge的许光汉，双方见面的后台花絮出炉！

*先前报导回顾：

‎〈IG隔空互动后，蔡依林现身LE SSERAFIM演唱会！许允真&洪恩采甜唱〈日不落〉〉

‎〈许光汉现身LE SSERAFIM演唱会再跳〈UNFORGIVEN〉！韩网：根本不存在外貌淡季！〉

花絮可见LE SSERAFIM都送上专辑给两位，蔡依林见到专辑上写了中文很惊喜询问，原来是金采源写的，金采源还很担心问：「还可以吗？」蔡依林马上回应大大的赞。



许光汉直接对镜头秀出了专辑上写给他的中文字，文上清楚写了「To许光汉（爱心），谢谢你来看我们的演出，我们LE SSERAFIM会一直支持你（爱心）」，不过这次中文字出自於Sakura宫脇咲良之手，同样被称赞写得很好、很漂亮。而许允真和许光汉还当场「认亲」，许允真说和许光汉都是许氏「很荣幸」，许光汉马上说是家人也现学「家人」韩语，相当有趣。



按照台湾的传统，许光汉送上了花篮，还搭配台湾在地零食和高粱酒。许光汉被问他最喜欢什么，他直接指向高粱酒，选出来后大笑不已，LE SSERAFIM也秒懂酒的滋味(?)欢呼起来。



底下韩国网友留言「许光汉……这男人怎么这么帅……快点来韩国再和少女们Challenge一次」、「高粱酒ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「ㅋㅋㅋ许氏歌手」、「哇蔡依林，哇哇……真的是世界级歌手」、「希望珍贵的缘分能好好延续下去」……等等。

▼完整影片



