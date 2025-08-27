【韩网热门】《Kpop 猎魔女团》达成Netflix历代电影收视冠军！观看数超越《红色通缉令》上看3亿，与《鱿鱼游戏》分列同类型榜首

《Kpop 猎魔女团》周再添 25,400,000 次观看数，正式超越原本Netflix历代冠军《红色通缉令》在上映12周时的成绩，成功登顶Netflix历代电影收视排行榜第1位。





现在外界关注的焦点已经超越单纯的排名竞争，转向《Kpop 猎魔女团》是否能突破3亿观看数。 根据推算，如果之后几周的收视掉落率能维持在8%以下，完全有可能达成3亿观看次数。



目前为止的收视掉落率如下。值得注意的是，本周相较上周仅下滑约2%，而且在上映 10 周以来，该片的收视掉落率始终维持在个位数，这在Netflix历史上几乎是前所未见的纪录。 换言之，该片每周都在不断刷新纪录。



- Netflix历代电影观看排名 -

1. 《Kpop 猎魔女团》 – 236,000,000（上映10周，持续累计中）

2. 《红色通缉令》 – 230,900,000

3. 《随身危机》 – 172,100,000

4. 《千万别抬头》 – 171,400,000

5. 《超时空亚当计划》– 157,600,000

6. 《蒙上你的眼》– 157,400,000

7. 《特务再出发》 – 147,200,000

8. 《断讯（又译：断网假期）》 – 143,400,000

9. 《灰影人》 – 139,300,000

10. 《少女斗恶龙》 – 138,000,000

- Netflix历代影集观看排名 -

1. 《鱿鱼游戏》– 265,200,000

2. 《星期三》 – 252,100,000

3. 《鱿鱼游戏2》 – 192,600,000

4. 《混沌少年时》 – 142,600,000

5. 《鱿鱼游戏3》 – 142,400,000

6. 《怪奇物语4》– 140,700,000

7. 《食人魔达默》 – 115,600,000

8. 《柏捷顿家族：名门韵事》 – 113,300,000

9. 《后翼弃兵》– 112,800,000

10.《柏捷顿家族：名门韵事3》 / 《纸房子 4》 – 106,000,000



韩国网友评论：

1. 等一下，那张折线图的走势也太强了吧！

2. 也许因为不光是给大人看的内容，连小孩也可以看，而小孩就是会重播一遍又一遍kkkk

3. 大发，我感觉真的能达成3亿次观看

4. 很好奇那图里的线到什么时候才会开始弯下来

5. 北美那边，Sing Along欢唱版（《Kpop 猎魔女团一起唱》）也排名很高，和原版一起位列第2和第3



6. 果然最强的铁粉就是小孩子们kkk和侄子侄女们出去玩时，他们把《Kpop 猎魔女团》的歌重播了三个小时，在家更是做到一天一刷，我弟弟（妹妹）都把台词全部背下来了

7. 所以影集第一是《鱿鱼游戏》，电影第一是《Kpop 猎魔女团》？全都是韩国相关的耶

8. Netflix真的要感激韩国

9. Netflix创办人们大概也没想到，他们会跟东方某个小国这么合得来吧kkk

10. 更猛的是，K-pop史上第一次有三首歌同时打进Billboard Hot100前五，真的超级提升国族自豪感啊

11. 我现在人在海外，有小孩在的地方都在播放《Kpop 猎魔女团》

12. 作为纪念，我要再看一遍啦

