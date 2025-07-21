IG隔空互動後，蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會！許允真&洪恩採甜唱〈日不落〉

LE SSERAFIM與蔡依林本月上旬IG跨國聯動，引發台灣K-POP粉絲圈熱議，也紛紛猜測蔡依林是否會到LE SSERAFIM台北站演唱會當嘉賓，沒想到19日LE SSERAFIM演唱會，蔡依林真的現身！

*先前報導回顧：

‎〈跨國聯動！LE SSERAFIM跳Jolin蔡依林新歌〈Pleasure〉，Jolin回覆「Kawaii」〉

像一般韓團在韓國國內的演唱會一樣，LE SSERAFIM Talk環節介紹台下貴客，Sakura宮脇咲良介紹的特別來賓正是重量級的亞洲天后Jolin蔡依林！蔡依林和其工作人員（或友人）單獨坐在某一區，明顯是受邀觀賞，不過蔡依林手上拿著LE SSERAFIM手燈，手燈上還掛著金采源娃娃，完全已是粉絲FEARNOT！



許允真還請大家多多支持蔡依林的新歌〈DIY〉，幾名成員連連中文喊「愛你」向前輩告白。許允真和和洪恩採更清唱蔡依林的經典歌曲〈日不落〉：「我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片，我要送你日不落的愛戀，緊牽著心把世界走遍，你就是慶典，你就是晴天，我的愛未眠……」蔡依林起立為她們鼓掌。還有眼尖網友發現蔡依林當日的穿著，和當年〈日不落〉（2007）MV裡的穿著十分神似呢！



蔡依林出現在LE SSERAFIM演唱會後，開始有FEARNOT猜測隔日場會是誰現身。因為演唱會後成員唱了伍佰的〈Last Dance〉，有人猜伍佰會來或是成員cover〈Last Dance〉，又因為許光漢為演唱會送了花籃，也有人猜許光漢會到。結果……是許光漢！許光漢先前就在韓國和LE SSERAFIM拍過Challenge短片，而〈Last Dance〉是許光漢主演的《想見你》插曲，說是暴雷或許也沒錯？

*延伸報導：

〈許光漢現身LE SSERAFIM演唱會再跳〈UNFORGIVEN〉！韓網：根本不存在外貌淡季！〉

兩場演唱會都結束後，LE SSERAFIM在微博發了與蔡依林合照，tag蔡依林寫：「感謝 @蔡依林 Jolin前輩來看我們的演唱會！」照片傳回台灣社群，台灣網友都說雙方同框太美、看不出年齡差、毫無違和，還有人開始猜測她們共同比的手勢會不會是合作企劃提示！



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