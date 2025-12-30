《2025 MBC演艺大赏》得奖名单！刘在锡拿下第 21 座大赏、感性致词喊话：要一路拿到第 30 座

「国民MC」刘在锡第 9 度登顶 MBC 演艺大赏！只有大神能超过大神，此外，新人教练金软景也成为了本次典礼的最大黑马，一个晚上狂扫 6 冠。

刘在锡成为了《2025 MBC演艺大赏》的大赏得主，发表了得奖感言：「真的不知道该怎么表达感谢之意。刚刚还说（拿到大赏的）机率是 49%，现在想想是不是该说 51% 才对。感谢爸妈、岳父、岳母，也由衷感谢罗京恩（老婆名字）。一起参与《玩什么好呢？》的 HAHA、朱宇宰也谢谢你们。今年一起合作到现在，虽然遗憾下车，但想对朴真珠、李美珠、李伊庚说一句辛苦了，也谢谢你们。」中间也特别提到了《玩什么好呢？》许多工作人员的名字。



他接著说：「《玩什么好呢》每一周的企划都会改变，状况总是难以预料。许多工作人员付出了努力，真心感谢大家，节目才能每周顺利播出。也感谢一路珍惜《玩什么好呢？》的观众朋友们。如果没有你们，很多 MBC 综艺节目能够走到今天吗？每次拿到这么大的奖，都觉得光荣又感激，真想和每一位制作人员对上眼、亲自打声招呼。大家不都是某个家庭珍贵的儿子、女儿吗？多亏了你们，我才能站上这个舞台超过 20 次。真心感谢制作团队。」

刘在锡表示：「这是我在 MBC 拿到的第 9 座大赏。去年在其他电视台拿下第 20 座，这次是第 21 座。第一次拿到大赏是在 2005 年，今年是第 21 次，我会一路努力到第 30 座为止。」



他也说：「希望 2025 年不好的事情，就像华莎的歌一样『Good Goodbye』，迎接 2026 年。虽然不可能每天都幸福，但希望大家能常带著笑容，平安无事地度过一年。明年也会继续为《玩什么好呢？》努力奔跑，请大家多多期待。」

当天，「新人教练金软景」拿下 6 冠王，包括新人奖、话题奖、最佳团队合作奖、最佳情侣奖、年度综艺人奖、年度综艺节目奖。



金软景表示：「以排球为题材的节目能获得这么多喜爱，真的很有意义。感谢大家制作出这么好的节目。」她也说：「我并不是专业的综艺人，却拿到了新人奖，看来是希望我之后也能偶尔参与节目。谢谢大家给我这么大的奖。」



▼《2025 MBC 演艺大赏》得奖名单：

大赏：刘在锡《玩什么好呢？》

年度综艺节目奖：《新人教练金软景》

年度综艺人奖：全炫茂、旗安84、张度练、刘在锡、金软景

特别奖：《蒙面歌王》

最优秀奖：

・金淑《帮我找房子吧》

・俞世润《Radio Star》

・Tei《Good Morning FM》

优秀奖：

・申奉仙《蒙面歌王》

・具成焕《我独自生活》

・DEX《既然出生就环游世界4》

・金日中《女性时代》

・李尚顺《完美的一天》

制作人 MC 奖：Boom《好好休息也不错》

制作人特别奖：李允锡《蒙面歌王》

最佳情侣奖：金软景、Inkushi《新人教练金软景》

功劳奖：已故 全裕成

多才多艺奖：SHINee 珉豪《我独自生活》

最佳团队合作奖：《新人教练金软景》

人气奖：

・Tzuyang《全知干预视角》

・朴智贤《我独自生活》

最佳娱乐人奖：

・玉子妍《我独自生活》

・李施彦《既然出生就环游世界4》

话题奖：夫胜寛《新人教练金软景》

年度作家奖：卢敏善《玩什么好呢？》

新人奖：

・崔洪万《全知干预视角》

・金软景《新人教练金软景》

・THE BOYZ Eric《偶像电台4》

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻