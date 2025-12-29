满满双门洞感性ㅠㅠ 《请回答1988 10周年》开播柳俊烈也到了！全员服装与场景还原再次穿越时空

由罗暎锡PD、《请回答1988》申沅昊PD联手制作，召回15年前经典剧集《请回答1988》班底的全新综艺，《请回答1988 10周年》19日已开播，首集从开场就带给观众满满「双门洞感性」！

和十年前《请回答1988》一样，开场都是女主角旁白，十年前是「中年德善」李美妍，而这次换大家最熟悉的「年轻德善」惠利！带大家迅速回顾《请回答1988》，介绍所有双门洞重要人物，也就是接下来要登场的人们……



从「德善」、「德善爸妈」成东镒和李壹花、「余晖」崔盛元、「宝拉」柳惠英，打扮都刻意还原当初，就成东镒透露，原来是当初电视剧的服装组，特地替他们准备好的！惠利一登场，成东镒就毫不留情吐槽她这「狗女儿」：「虚伪的丫头，还在那边装！」对惠利的撒娇也不买单：「你到现在还是那么无俚头啊！」他还评价崔盛元非常善良，更点出柳惠英改变非常多、变得非常积极正向，自爆以前「不敢惹她」，笑翻全场。



还原度更让人称奇的还有昵称「猎豹女士」的「正焕妈妈」罗美兰，以及「正峰」安宰弘、「东龙」李东辉，朴宝剑更戴上「崔泽」招牌锅盖头假发，一个个登场都是回忆杀！就连录影场景都是找寻有双门洞影子的咖啡厅拍摄，宛如穿越时空，满满「双门洞感性」！



许多人都关心的，惠利「真实生活前恋人」、「正焕」柳俊烈亦惊喜登场！「正焕爸爸」金成均，虽然生疏但极力完成家族特别的招呼法：「唉唷金社长！见到你真高兴，真是高兴……」罗美兰在旁掩面想躲起来，但观众看得都很开心吧XDD。柳俊烈离开前，罗美兰不舍抱抱柳俊烈，说了柳俊烈的美谈，像是在为他打气。



整集最搞笑的应该还是「东龙」李东辉了吧！李东辉爆料和朴宝剑保持常常联络，竟然是为了名牌折扣，因为朴宝剑是该品牌大使！讲著讲著「善宇和珍珠的妈」金善映都心动了！下集预告李东辉继续维持「东龙」口无遮拦人设，答题回答电影《色戒》，让罗美兰大呼：「你这臭小子！」这一答还契合「东龙」爱看三级片的设定哩！



下一集就会揭晓他们到底还聊了些什么了，专属於他们的MT、家族旅游也将展开，游戏难度更高、更加刺激了，节目片尾还播出朴宝剑为此次综艺献唱的OST，后续还有「双门洞孩子们」、「双门洞妈妈们」献唱的OST会公开！《请回答1988 10周年》逢星期六深夜於Viu上线！喜爱《请回答1988》的观众们绝不能错过！

