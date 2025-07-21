許光漢現身LE SSERAFIM演唱會再跳〈UNFORGIVEN〉！韓網：根本不存在外貌淡季！

台灣演員許光漢因主演台劇《想見你》在韓爆紅，每每在韓國有活動，還會因和韓星「聯動」而引發台灣網友熱烈討論，LE SSERAFIM就是許光漢同框過的韓星之一。

LE SSERAFIM 19、20日在台舉行演唱會，19日蔡依林到場欣賞後，即有許多粉絲FEARNOT討論20日會是誰，伍佰？許光漢？答案是19日已送上花籃祝賀的許光漢！許光漢和LE SSERAFIM 2023年5月就見過面了，許光漢和LE SSERAFIM Challenge她們當時的新歌〈UNFORGIVEN〉，引發台灣網友「暴動」，台灣歌手黃偉晉也羨慕不已，瘋狂轉發粉絲趣味調侃他的限時動態內容，許光漢後來亦用歌名〈UNFORGIVEN〉自嘲「不可原諒」。

*回顧報導：

‎‎〈IG隔空互動後，蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會！許允真&洪恩採甜唱〈日不落〉〉

‎〈許光漢繼IU後竟和LE SSERAFIM合體！台灣網友瘋狂嫉妒，連黃偉晉都出現～〉‎

▼許光漢送上花籃既「台灣零食籃」



광한이가 르세라핌 대만 콘서트에 축하 꽃만 보낸게 아니라 직접 보러 갔다니



To. 허광한

Enjoy~ https://t.co/Vc6u9lywFi pic.twitter.com/4sl6dnEBCp — 발광 (@kuanghan_) July 20, 2025

回到20日LE SSERAFIM的台北站演唱會，一樣是Sakura宮脇咲良介紹，介紹台下欣賞的許光漢。許光漢站起來向大家揮手，還搭配〈UNFORGIVEN〉往上指的舞蹈動作，洪恩採試著用中文對他打招呼：「許光漢大哥，好久不見！」（「許光漢」是用韓語發音XD）後來成員們Cue許光漢再一起跳〈UNFORGIVEN〉，許光漢明顯有些手足無措，最後忍不住雙手一攤，不過他的招牌微笑仍舊迷人。



許光漢韓國粉絲見他狀態很好，忍不住說「一年的軍白期（韓國人稱偶像入伍、沒演藝活動的時期）對這個男人毫無意義，請看他的臉部狀態(P)」、「真的真的真的太帥了，溫順狗狗」、「軍人許光漢還是那麼帥……沒戴口罩總是嘿嘿笑」、「軍白旗導致的外貌淡季？那是許光漢辭典裡不會出現的詞」……等等。



이 남자에겐 1년의 군백기 무의미해

얼굴 상태봐(P)



250720 르세라핌 대만콘서트 #허광한 pic.twitter.com/7QE3zeHAtH — 발광 (@kuanghan_) July 20, 2025

250720 허광한 르세라핌 대만콘서트 전광판

진짜진짜진짜 너무너무 잘생겼음 진짜

하 순둥강아지 pic.twitter.com/SUGw0T2ksv — 허콩 (@hsukong_) July 20, 2025

군백기로 인한 외모 비수기?

그런건 허광한에게 있을 수 없는 단어임

허광한 사전에 비수기는 동물원 뿐인걸로 pic.twitter.com/Kxy4BuuQOa — 니나 (@h90nnnnnuy) July 20, 2025

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