LE SSERAFIM《KBS歌谣大祝祭》〈SPAGHETTI〉「最后的晚餐」舞台设计超狂！网赞「年末该有的样子」
广告

LE SSERAFIM《KBS歌谣大祝祭》〈SPAGHETTI〉「最后的晚餐」舞台设计超狂！网赞「年末该有的样子」

KPOP   2025年12月25日   星期四17:00   草莓  

（封面图源：YouTube@KBS Kpop截图）

KBS、SBS、MBC三台，这阵子都为了年末佳节举行典礼，包括歌谣、综艺、戏剧都有各自盛事，而KBS 19日已打头阵带来《2025 KBS歌谣大祝祭》，阵中「最狂」的舞台设计非LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉莫属！

LE SSERAFIM今年10月推出的〈SPAGHETTI〉（feat. j-hope of BTS）早就是洗脑神曲，但你可能没想到他还可以「更狂热」！LE SSERAFIM《2025 KBS歌谣大祝祭》上表演，开头Sakura（宫脇咲良）便拿著一盘SPAGHETTI（义大利面）被包围著跳舞，正当你以为她小心翼翼地端著，她却突然大甩特甩，接著是金采源拿著大叉子和穿著工作服的舞者配合演出，还有许允真、Kazuha（中村一叶）与洪恩采，各个都有solo桥段。
（图源：YouTube@KBS Kpop截图）

下一秒，所有人出现在横长的餐桌前共舞，宛若「最后的晚餐」构图形式的舞台就呈现在观众眼前，符合〈SPAGHETTI〉吃为主题，又有圣诞聚餐的佳节气息。「Eat it up, eat it, eat it (whoa)／Eat it up, eat it up／Eat it up, eat it, eat it／Eat it up, eat it, eat it up……」
（图源：YouTube@KBS Kpop截图）

一个段落结束，主角LE SSERAFIM突然消失了？舞者拉开餐桌――LE SSERAFIM就从餐桌下现身！持续的「Eat it up」兴奋乐曲、LE SSERAFIM和舞者群大阵仗的共舞，加上喷出的彩带，继续把佳节气氛推向最高潮！
（图源：YouTube@KBS Kpop截图）（图源：YouTube@KBS Kpop截图）

▼完整演出影片

网友留言「唉不是，这个Remix版怎么可以嗨成这样ㅋㅋㅋㅋ是什么狂乱SPAGHETTI吗ㅋㅋㅋㅋ」、「餐桌下的创意真是太狂了」、「Sakura开场拿SPAGHETTI就让人WOW」、「正确理解年末舞台的定义」、「LE SSERAFIM从来不带来无聊的舞台，这舞台幽默、戏剧、功夫、跳舞、魔术、杂技……表演天堂」、「LE SSERAFIM每次都会尝试新东西，太擅长了，一直重复看」……

「这就是我们理解的，年末舞台该有的欢快大规模的表演」、「这才是真正的『表演』吧，看著表演觉得哇好漂亮啊，好久没有感受到那么有趣开心了，歌手的本质工作就是让观众开心，好像没有比LE SSERAFIM更好的组合了」、「再看一次也很享受，看的人都开心。本来就是快节奏的，但是因爲倍速的关系，瞬间让人打起精神」、「还以为LE SSERAFIM的表演已经过了神之境，这次还是带来了意想不到的表演」……等等。

LE SSERAFIM 2022年和2024年《SBS歌谣大战》都曾带来舞蹈编排和舞台设计受赞赏的演出，这次更是突破！2024年他们曾公开练舞室版本的表演，让大家看清楚舞蹈编排，今年他们也公开了，再次引发惊呼！今晚LE SSERAFIM还有《2025 SBS歌谣大战》的演出，不禁令人期待还能端出什么样的〈SPAGHETTI〉呢？

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » LE SSERAFIM《KBS歌谣大祝祭》〈SPAGHETTI〉「最后的晚餐」舞台设计超狂！网赞「年末该有的样子」
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手