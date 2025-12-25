LE SSERAFIM《KBS歌谣大祝祭》〈SPAGHETTI〉「最后的晚餐」舞台设计超狂！网赞「年末该有的样子」

KBS、SBS、MBC三台，这阵子都为了年末佳节举行典礼，包括歌谣、综艺、戏剧都有各自盛事，而KBS 19日已打头阵带来《2025 KBS歌谣大祝祭》，阵中「最狂」的舞台设计非LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉莫属！

LE SSERAFIM今年10月推出的〈SPAGHETTI〉（feat. j-hope of BTS）早就是洗脑神曲，但你可能没想到他还可以「更狂热」！LE SSERAFIM《2025 KBS歌谣大祝祭》上表演，开头Sakura（宫脇咲良）便拿著一盘SPAGHETTI（义大利面）被包围著跳舞，正当你以为她小心翼翼地端著，她却突然大甩特甩，接著是金采源拿著大叉子和穿著工作服的舞者配合演出，还有许允真、Kazuha（中村一叶）与洪恩采，各个都有solo桥段。



下一秒，所有人出现在横长的餐桌前共舞，宛若「最后的晚餐」构图形式的舞台就呈现在观众眼前，符合〈SPAGHETTI〉吃为主题，又有圣诞聚餐的佳节气息。「Eat it up, eat it, eat it (whoa)／Eat it up, eat it up／Eat it up, eat it, eat it／Eat it up, eat it, eat it up……」



一个段落结束，主角LE SSERAFIM突然消失了？舞者拉开餐桌――LE SSERAFIM就从餐桌下现身！持续的「Eat it up」兴奋乐曲、LE SSERAFIM和舞者群大阵仗的共舞，加上喷出的彩带，继续把佳节气氛推向最高潮！



▼完整演出影片



网友留言「唉不是，这个Remix版怎么可以嗨成这样ㅋㅋㅋㅋ是什么狂乱SPAGHETTI吗ㅋㅋㅋㅋ」、「餐桌下的创意真是太狂了」、「Sakura开场拿SPAGHETTI就让人WOW」、「正确理解年末舞台的定义」、「LE SSERAFIM从来不带来无聊的舞台，这舞台幽默、戏剧、功夫、跳舞、魔术、杂技……表演天堂」、「LE SSERAFIM每次都会尝试新东西，太擅长了，一直重复看」……

「这就是我们理解的，年末舞台该有的欢快大规模的表演」、「这才是真正的『表演』吧，看著表演觉得哇好漂亮啊，好久没有感受到那么有趣开心了，歌手的本质工作就是让观众开心，好像没有比LE SSERAFIM更好的组合了」、「再看一次也很享受，看的人都开心。本来就是快节奏的，但是因爲倍速的关系，瞬间让人打起精神」、「还以为LE SSERAFIM的表演已经过了神之境，这次还是带来了意想不到的表演」……等等。

LE SSERAFIM 2022年和2024年《SBS歌谣大战》都曾带来舞蹈编排和舞台设计受赞赏的演出，这次更是突破！2024年他们曾公开练舞室版本的表演，让大家看清楚舞蹈编排，今年他们也公开了，再次引发惊呼！今晚LE SSERAFIM还有《2025 SBS歌谣大战》的演出，不禁令人期待还能端出什么样的〈SPAGHETTI〉呢？



