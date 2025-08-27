LE SSERAFIM與蔡依林、許光漢相見花絮出爐！許光漢推高粱眾人秒懂，和許允真相認變一家人

韓國大勢女團LE SSERAFIM上月在台灣舉行演唱會，邀請到曾在IG隔空互動的蔡依林，還有曾在韓國一起拍Challenge的許光漢，雙方見面的後台花絮出爐！

花絮可見LE SSERAFIM都送上專輯給兩位，蔡依林見到專輯上寫了中文很驚喜詢問，原來是金采源寫的，金采源還很擔心問：「還可以嗎？」蔡依林馬上回應大大的讚。



許光漢直接對鏡頭秀出了專輯上寫給他的中文字，文上清楚寫了「To許光漢（愛心），謝謝你來看我們的演出，我們LE SSERAFIM會一直支持你（愛心）」，不過這次中文字出自於Sakura宮脇咲良之手，同樣被稱讚寫得很好、很漂亮。而許允真和許光漢還當場「認親」，許允真說和許光漢都是許氏「很榮幸」，許光漢馬上說是家人也現學「家人」韓語，相當有趣。



按照台灣的傳統，許光漢送上了花籃，還搭配台灣在地零食和高粱酒。許光漢被問他最喜歡什麼，他直接指向高粱酒，選出來後大笑不已，LE SSERAFIM也秒懂酒的滋味(?)歡呼起來。



底下韓國網友留言「許光漢……這男人怎麼這麼帥……快點來韓國再和少女們Challenge一次」、「高粱酒ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「ㅋㅋㅋ許氏歌手」、「哇蔡依林，哇哇……真的是世界級歌手」、「希望珍貴的緣分能好好延續下去」……等等。

