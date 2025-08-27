路云体检终於通过！确定10月27日入伍，最后一部作品《浊流之争》将在9月Disney+首播~

演员路云通过了身体检查的复检，最终确定将以现役身份入伍，消息一出粉丝们也相当舍不得。

所属公司 FNC Entertainment 透过官方网站公告：「路云已接受复检并被判定为现役，将於 10 月 27 日入伍。」



此前，路云原定於 7 月 21 日入伍，但在入营判定检查时被评定为 7 级，因而延期。

随后，路云方面提交了异议申请书，并於本月初接受复检。经检查确认其身体状态无碍现役，最终确定於 10 月正式入伍。

所属公司表示：「为了最大程度减少入伍当日现场的混乱，将不会举行任何官方活动。衷心感谢大家一直以来给予路云的爱，也请各位粉丝多多应援，直到他顺利完成兵役、健康归来。」

路云於 2016 年以 SF9 成员身分出道，2017 年通过 KBS2 电视剧《学校2017》展开演员活动。2023 年，他退出团体，专注於演员之路，并将在 9 月 26 日公开的 Disney+《浊流之争》中与观众们见面。

▼一场开拓命运的故事即将展开 |《浊流之争》前导预告 | Disney+ 9月26日 独家上线，路云饰演隐藏过去并以混混身份生活在麻浦码头的张时律，与辛睿恩、朴栖含合作，阵容坚强令人非常期待。



