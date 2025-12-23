Super Junior银赫对台湾葱抓饼念念不忘！队友希澈、BBGIRLS裕那、金世正也推荐过

Super Junior银赫担任主持人的台湾选秀节目《宇宙啦啦队》，近日释出了一支前传影片，影片中银赫再次表达对葱抓饼的喜爱！

银赫受访被问及最期待在台湾吃到什么，他回答牛肉面，接著却说：「这次虽然也会吃，但是上一次去台湾旅行的时候，第一次吃到葱抓饼，太好吃了一直想到！」当制作人B2说每次录影都要让他尝尝美食，他买上喊：「好好好！」必双手比赞。



粉丝看到这番访问大概都笑了，因为银赫9月在Super Junior-D&E品牌活动上，才大力推荐葱抓饼说：「也太好吃了吧！」隔月YouTube频道更新一支在台北旅游的Vlog，纪录下了自己初尝葱抓饼的反应。他吃的是永康街「天津葱抓饼」的葱抓饼加蛋，形容像街头吐司或糖饼有嚼劲，分量大到可以当一餐，推荐大家都可以试试。



后来Super Junior大队《Super Show 10》演唱会期间，不晓得是主办或是应援团所准备，希澈也吃到了葱抓饼，有网友指出应是同家，只是没加蛋。希澈特别和葱抓饼同框上传IG限时动态说：「听说这是台湾很有名的，所以演唱会节目就赶快来吃……」不少粉丝E.L.F.都想到「是不是银赫推荐的」呢！



除了银赫和希澈，BBGIRLS裕那也曾被同家葱抓饼收服。裕那6月和妈妈来台旅游，和银赫一样就在店家附近公园椅子上吃起来， 虽然打开见没包馅有些讶异，但和妈妈都同意很好吃。



金世正也曾表达对葱抓饼的喜爱，只不过她是在台南吃的。2023年底金世正受邀台南跨年晚会，空档当然要在美食之都吃吃吃了，Vlog里工作人员问她葱抓饼是不是最爱，她回答几乎是了，接著工作人员问她：「现在是一日一葱抓饼吗？」曝光了金世正连续几天都吃了葱抓饼，金世正当场吃得津津有味呢！



