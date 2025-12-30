郑雨盛上综艺「狂撩」被骂翻！网轰：装什么浪漫男神？李英子惨当「工具人」

韩国影帝郑雨盛近日争议连环爆！继去年11月被爆出与模特儿文佳庇有婚外儿子后，他火速於今年与另一名非公众女性完成结婚登记，成为法律上的「有妇之夫」。 然而，就在如此敏感的时间点，他在最新一期MBC综艺《全知干预视角》中与主持人李英子互动时，竟展现「深情对视」与近乎调情的玩笑，引发韩网怒火狂烧，直批他「现实感全无」、 「看得超不舒服」！

去年底，郑雨盛坦承文佳庇的儿子是自己的亲生骨肉，并承诺「会尽父亲责任」，但后续文佳庇独自承受网路恶评与合成照片攻击，甚至关闭社群留言，郑雨盛却神隐未公开护航，已让公众对其责任感大打折扣。



更让外界愕然的是他随后竟与另一名女性低调完成婚姻登记，在仍是「新婚丈夫」与「婚外子父亲」双重身份下，登上综艺展现「浪漫撩妹」形象。 节目中他对李英子眨眼笑谈、语气亲昵，节目组还配上了「把你囚禁在（我的）魅力里」的字幕，虽是综艺效果，却因与现实人设严重脱节，让观众直言：「这真的不行！」



节目播出后，韩国论坛与社群瞬间涌入大量批评：「现实生活一团乱，还想在节目里装浪漫男神？」、「文佳庇独自面对攻击时，他在哪？ 现在却开心玩综艺？」、「李英子好无辜，根本是被利用来洗形象的吧！」网友更痛批，郑雨盛从婚外子风波到闪婚，公关处理始终逃避核心问题，如今更企图透过综艺「重拾魅力」，完全低估观众的判断力。



郑雨盛过去以「浪漫代名词」、「中年男性理想型」形象深植人心，但此次争议显示，当现实生活中的争议未妥善处理，任何萤幕上的「魅力演出」都可能反噬形象。也有声音指出，综艺效果终究有界线，观众并非分不清现实与表演，在争议未平之际，是否该更谨慎拿捏分寸，成了郑雨盛必须面对的课题。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻