闵熙珍记者会负面效应：ZICO员工怠惰(?)、Paul Kim结婚没人知、偶像回归都被盖

ADOR代表闵熙珍昨（25）日突如其来大动作宣布开记者会与母公司HYBE娱乐对抗，导致整个K-POP圈都转而关注闵熙珍记者会，而这引发了许多负面效应XD。
ZICO与BLACKPINK JENNIE合作的新曲今日下午将发行，而在发行之前，照惯例都有很多试听影片、MV预告等等宣传活动，原订昨日韩国时间4点要发布MV幕后花絮照片，结果……
「@@：现在4点应该要发ZICO的MV照片，但是KOZ员工为了看闵熙珍的记者会没上传，拜托」
@ @: 이와중에 지금 4시에 지코 뮤비사진 줘야되는데 코즈 직원들 지금 민희진 기자회견 보느라 안 올림— 캐삐 (@bbompoko) April 25, 2024
제발 https://t.co/zvcoHOl84X
事情不知道真假，不过KOZ后来确实发了公告表示照片宣传要延到凌晨，而此X（原Twitter）获1.5万人转发，不少JENNIE粉丝生气不已，但贴文传到论坛Theqoo，大部分网友都觉得很好笑，且认为在这种时机发出去也没人看，倒不如延迟：
「现在上传就会被埋没了」
「现在无论做什么都会被埋没」
「因为家里失火了ㅋㅋㅋㅋㅋ」
「请理解一下公司楼上失火」
（按：KOZ母公司也是HYBE，ZICO本身是KOZ代表）
搞笑的是，后半部306楼有人提到Paul Kim，结果大歪楼：
「Paul Kim的结婚消息也马上传开，KOZ也真的好可怜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
「Paul Kim？」
「Paul Kim要结婚了？」
「说什么要结婚了？」
「Paul Kim要结婚了吗？？？？」
没错，Paul Kim昨日大约中午时段，闵珍熙开记者会前发表了婚讯，后来X有人转发一则文写下：「如果不是这则推特，我都不知道Paul Kim」结婚了，高达2.4万转推比上头ZICO员工的贴文还热门！
이 트윗 아니었으면 폴킴 결혼한 줄도 모르고 살았을 거임 https://t.co/pBsnE8rgN8— 니노 (@maximuskeyser) April 25, 2024
而该文转发的内容高达4万转推，写著：「现在大熙珍正在吸纳所有的话题……今天之内如果不告解的话，以后会出现在演艺圈头条……」意思是犯过错的艺人最好在此时向大众告解，反正闵熙珍的话题都会盖过。就是这篇文引发大批网友转发，其中两则热门转发就是和Paul Kim有关，另一则是：
「什么？？？？？Paul Kim要结婚了C8？？？？？9年？？？？？？？？？？？歌曲太甜了，耳朵像有糖水滴下来原来有这个原因疯了」
뭐????? 폴킴 결혼한다고 시발????— 우꾸미 (@syruupy) April 25, 2024
9년???????????
진짜 노래가 달아빠져서 귀에서 설탕물이 뚝뚝 떨어지던 이유가 잇엇네 이런 ㅁㅊ https://t.co/2wEHtsOZXg
另外也有转发讽刺地说「不要告诉这种秘诀，总统会学」、「SM现在公布洪承汉回归吧，真的只有现在可以」。
이런 꿀팁 알려주지마— 탄산수소 (@going_mool) April 25, 2024
대통령이 한단말이야 https://t.co/ojUL264nI3
SM 지금이야 홍승한 복귀한다고 발표해 진짜 지금밖에 안돼 https://t.co/2A7PrJn6pU— 누이이 (@nooyeeyee) April 25, 2024
当然，许多偶像本周回归的消息也是被淹没的一蹋糊涂，就连闵熙珍自己也认为HYBE在周一公开对她行使监察权，影响了NewJeans本周开始的新单曲《How Sweet》宣传。
Theqoo有网友特别整理了「遭受闵熙珍以自然灾害级的疯狂话题性影响」的本周回归或出道爱豆，除了ZICO与JENNIE还有NCT道英、(G)I-DLE雨琦、ZEROBASEONE（ZB1）、朴载范（Jay Park）、IVE与SEVENTEEN，底下网友补充还有紫雨林金伦我、李镇赫、U-KISS、BTOB李昌燮、MAMAMOO颂乐、金在焕、李灿元（Trot歌手）……形成粉丝们间互相求援、宣传的可爱互动。
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