LE SSERAFIM宫脇咲良病倒了！面对「科切拉→HYBE集团内斗争议」Sakura因身体状况不佳将缺席活动

这几天真的特别不平静，粉丝也担心地表示：「Sakura是连发高烧也要贴著退热贴进行舞台录制的人」、「肯定是严重到需要休养的程度了」、「真令人担心」

人气女团 LE SSERAFIM 的成员 Sakura（宫脇咲良）传出坏消息，因健康问题将缺席预定行程。

经纪公司表示，由於Sakura身体状况不佳，将无法参加原定於今天（4月27日周六）举行的 LE SSERAFIM 迷你3辑《EASY》的线上活动，还请粉丝们见谅。而另外四名成员则会如期出席活动。

网上纷纷留言表示：「从科切拉到HYBE跟ADOR的争议，想必Sakura身心上都吃了不少苦」、「感觉这阵子的恶评更严重了」、「Sakura是连发高烧也要贴著退热贴进行舞台录制的人」、「肯定是严重到需要休养的程度了」、「和粉丝见面这样的活动她是从未缺席过」、「真的好令人担心」、「希望公司也能多关心她的心理状态」、「Sakura加油！」

此前，HYBE旗下的子公司ADOR娱乐闵熙珍代表，在记者会上提及NewJeans本应该是HYBE第一个推出的女团，结果当时HYBE子公司Source Music先推出LE SSERAFIM。以及直接点名，自己不知道宫脇咲良、金采源（现LE SSERAFIM成员）已加入Source Music，HYBE还混淆大众视听以为LE SSERAFIM是闵熙珍打造的女团，爆料他们用宫脇咲良、金采源跟IVE对打...等等，直接点名艺人及其团名。





而所属公司Source Music后续发出公告表示，对闵熙珍代表在记者见面会中提及LE SSERAFIM一事感到遗憾。公司对在公开场合提及不属实内容、无礼表现并提及实名等不尊重其他艺人的事态深表遗憾，并强烈要求今后不要再发生类似事件。还有目前出现了大量单方面主张的错误的事实关系为基础而衍生而出的恶意文章，本公司为保护艺人将加强必要的法律应对。

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