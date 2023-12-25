GD成立扫毒基金会，以V.I.P名义捐款3亿！力挺失足青少年接受治疗，打造「没有偏见、公正和平的社会」

G-Dragon（GD，权志龙）日前宣布成立基金会帮助误入歧途的年轻人，其新签的公司今日宣布基金会名为「JUSPEACE」，第一笔捐款就来自GD出资的3亿韩元。

根据G-Dragon所属社Galaxy Corporation，基金会名称是由「正义（Justice）」和「和平（peace）」融合而来，口号是「守护和平 & 爱之正义/正义之爱」。 G-Dragon亦为基金会提供了第一笔资金3亿韩元。



Galaxy Corporation代表表示，基金会的成立基础是GD通过音乐实现无偏见社会的强烈意愿，第一个工作项目就是扫毒及帮助成瘾青少年接受治疗。

为此，GD正在甄选医疗保健、公共政策与行政、福利与文化等领域的专家来组建谘询委员会，以进一步确定公益活动的方向。



GD今年下半年曾因涉嫌吸毒遭到调查，警方最终作出无罪处分并不起诉。 此后，他於本月21日通过IG公开一封信，透露了建立基金会的想法：「我得知每年平均有2万多人涉嫌吸毒、青少年毒品犯罪急剧增加，其中只有不到500人能够接受治疗，这是一个令人心痛的事实。 」

所属经纪公司表示，GD将站在受偏见和不公正对待的人们一方，支持他们，促进对社会问题的认识和解决，努力创建一个公平对待所有人的社会。

GD还在信中感谢一直信任和支持他的粉丝，表示将以V.I.P名义捐出第一笔捐款。



此外，GD将於明年上半年发行新专辑，并宣布起诉散播不实谣言的网民，限28日之前删除或修改。

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