《要先接吻吗？》《泪之女王》OST音源强者Paul Kim宣布结婚！爱情长跑9年

Paul Kim演唱过多首OST名曲,喜爱韩国抒情曲或是爱看电视剧的粉丝绝对不陌生,今(25)日其宣布与相恋9年的女友结婚,展开人生下个阶段。

Paul Kim於‎官网发表手写信,表示在仍有所不足的自己面前,总是有粉丝Paul in Love长期的支持、给予自己力量与勇气,让他相当幸福。而有些时候会在大众面前露出自己也讨厌的模样,也曾有过不少艰难瞬间,不过遇到了对他说「没关系」的人、理解并支撑他所有模样的人,「不知不觉经过了9年的时间,想和她约定人生」。



文末他也担心会有人对此消息会感到不愉快,不过表示会「面对、学习、感受,愉快的迎接即将到来的瞬间」,不忘再度感谢Paul in Love,喊话自己还是唱歌的Paul Kim,会持续展现成长的模样。



Paul Kim 2014年出道,早期并未获得很大的关注,直至2018年演唱甘宇成与金宣儿主演的《要先接吻吗?》OST〈Every day, Every moment〉一炮而红,该歌曲在Melon等排行榜击败众多偶像歌手,长期名列前矛霸榜,最后登上Melon年度排行第三名,Paul Kim摇身一变音源强者。



爆红后,Paul Kim 2016发行过的〈雨〉随之逆行,成为下雨时节韩国人的爱听歌曲,后来发行的〈Me After You〉、〈绿光〉、〈知道会分手〉也都取得好成绩,奠定了他在抒情曲的地位。而在〈Every day, Every moment〉之前,Paul Kim仅有两次演唱OST经验,尔后年年都有OST作品,且唱都是为热门电视剧献唱,如《德鲁纳酒店》〈So Long〉、《The King:永远的君主》〈Dream〉、《黑暗荣耀》〈You Remember〉……最新的便是《泪之女王》〈Can't Get Over You〉,MV点阅已破90万。



