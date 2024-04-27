HYBE长篇回应闵熙珍记者会发言，12点简明整理！网：避重就轻、偷换概念

本月25日闵熙珍召开记者会狙击HYBE，26日HYBE发布声明做出12点回击。小编整理了「太长不看版」给大家参考（尽力了），文末附上韩网友及媒体反应。

1. 闵：篡夺经营权是开玩笑

HYBE：同一目的的对话记录和工作记录持续了几个月，且有第三方介入，副代表有股份结构方面的专业知识、曾负责HYBE上市，发现了很多写有股份兑现、行动时机、侵权诉讼、投资公司、与论战等用语的文件，不能视作玩笑。

2. 闵：经济补偿少

HYBE：闵主张自己年薪20亿韩元，但这20亿是对闵2023年业绩的奖金，年薪和长期奖励有另一套标准，闵在总公司和子公司中都是压倒性的年薪第一。 此外，HYBE还提供高额股份补偿，是一般人难以想像的巨大金额。 然而闵还是提出了HYBE无法接受的金额，导致对话破裂，我们认为这是在为夺取经营权积累名分。

3. 闵：HYBE没有回复关於抄袭的内部举报、突然展开监察

HYBE：4月22日上午10点1分寄出了6张A4纸的详细回复，闵在同日中午12点已读，却对外宣称没收到回信。 针对重大违法事件的监察当然不能提前告知日程。

4. 闵：不知道HYBE要求上交情报资产（笔电）

HYBE：回收笔电是监察的一部份，HYBE多次联络闵均未获得应答，4月22日上午10点造访了工作室和私宅，23日下通过ADOR副代表要求上交时，副代表称闵太忙所以没上交。 因此，闵说「通过媒体得知要上交笔电」是谎言。

闵说「临近回归干扰工作」，这也是谎言，因为公司已提供另一台下载好资料的笔电，其他监察对象也是这样工作的。

5. 闵：HYBE说好让自己的女团第一个出道

HYBE：当时闵坚持全面负责、在单独的厂牌出道，HYBE尊重闵，不顾SOURCE MUSIC反对把成员们带到ADOR、支付了160亿韩元配合闵，因分割公司、转移合约导致NewJeans出道推迟，与HYBE无关意愿。 闵自己也认知到这一过程，在2022年3月采访中表示不宜操之过急、预告第三季度出道。

6. 闵：HYBE不让宣传NewJeans出道

HYBE：SOURCE MUSIC和闵的争执导致NewJeans出道推迟，变成LE SSERAFIM先出道的局面，出道时间相距太近会导致宣传时间不足，所以设定了最短宣传期间。 关於宫胁咲良，因为签约HYBE前就有小道消息，这情况下如果宣传说ADOR出道组「全部由新人组成」，有可能泄露宫胁咲良签约SOURCE MUSIC的事实和NewJeans的成员构成。 为保护双方的新闻价值才要求如上要求。 闵的采访刊登於LE SSERAFIM出道前2个月，可见有足够时间宣传NewJeans。

7. 闵：HYBE只疏忽对NewJeans的宣传

HYBE：对NewJeans的宣传已全力以赴，去年给NewJeans发了273篇通稿。 BIGHIT MUSIC给防弹少年团等8组艺人发了659篇，Pledis给SEVENTEEN等4组艺人发了365篇，相较之下HYBE不算疏忽。

8. 闵：与HYBE签订奴隶合同

HYBE：竞业禁止在所有行业都存在。 没有绑住闵，闵今年11月后可以出售股份，2026年11月合约到期即解除竞业禁止。 闵也说了拥有「待著不动就能赚1000亿」的保障，后年可以兑现和创业，绝对不是奴隶合约。 闵认为合约中有关出售的条款构成「奴隶合约」，针对这两个条款的优先解释存在分歧，我们在去年12月就已经回复「应当对其进行修改以消除模糊性、避免产生问题」。

9. 闵贬低ESG永续发展

HYBE：我公司费心推出环保专辑，闵却贬低称「可溶水小卡是文字游戏」。 为了把数字专辑的塑胶换成纸、封套和小卡换成环保可降解材质，公司付出了极大的人力和费用。 我公司让旗下厂牌都制作环保专辑，ADOR是最不配合的厂牌。

10. 闵：HYBE不和自己对话

HYBE：一直有和闵讨论修改股东协议，直到闵质问抄袭。 HYBE依然主张闵试图篡夺经营权。

11. 闵：巫师单纯是朋友

HYBE：ADOR以巫师的意见为基础做出决策，全面介入公司经营的外部人员不能看做单纯朋友

12：闵：问为什么要在回归期做这些，认为HYBE不爱惜NewJeans

HYBE：在NewJeans回归时期发起对公司攻击的是闵。 闵从4月开始准备舆论战，要求过分的补偿、对公司施压，打算一旦公司不接受就撕破脸，真正把艺人当人质的是闵。

网友认为HYBE的回应避重就轻、偷换概念，例如对於ILLIT抄袭和NewJeans出道延期责任、SOURCE MUSIC的通稿数量绝口不提;闵在记者会批评的是「我拿到20亿、业绩负数的CEO却也拿到10亿，那么我值得更多」，被HYBE巧妙换为「年薪20亿」，却拿不出闵熙珍跟外部投资者接触的证据。 亦有媒体直接公开股东协议反驳「闵可以随意出售股份」的说法，证实确实是奴隶合约无误。

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