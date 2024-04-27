【韩网热门】房时爀IG里唯独没有跟NewJeans合照

除了NewJeans之外，旗下偶像团及部份SOLO艺人都有PO合照。

（*背景说明：闵熙珍记者会控诉HYBE高层长期压榨自己、打压自己负责的女团NewJeans，包括房时爀一开始就不看好NewJeans出道曲、没有给NewJeans出道祝贺、亲自制作的旗下另一厂牌女团抄袭NewJeans风格和编舞、CEO要求NewJeans出道及宣传期给LE SSERAFIM让路等等。 有网友将其解读为男性集团对优秀女性职员的打压。）





韩国网友评论：

1. 区别对待太明显了吧

2. 怎能这样对待自家爆红歌手？是有多嫉妒...

3. 真的很难看

4. 真的连一张都没有吗？看来从一开始就矛盾很深啊

5. 这样NewJeans都能成功，真的了不起

6. 还以为NewJeans是HYBE的公主，原来是遭到冷遇的灰姑娘

7. 所以成员们只能依靠闵啊... 被当做别人家小孩...

8. 听说从出道前就不对付，可能双方都不想合照吧kk

9. 怪不得总在强调「NewJeans是靠自己成功」，成员们的父母应该也很焦头烂额，感性上能依赖的只有闵熙珍吧

10. 看来他对於自己看不上的音乐和女团大获成功感到很深的自卑kkk所以做了模仿的女团、把闵熙珍推走... 自卑真是可怕啊，这位钱多年纪大的先生kk

11. 不管拥有多少金钱、多高地位，被自卑感俘虏的人是世上可悲

12. 看惯了只认钱的秀满，真的不理解房...

13. 破防得这么明显，您开心了吗？

14. 房时爀如果委屈也开场记者会吧，说「我想跟NewJeans合照可是闵熙珍不让」！加油！

15. 如果我是闵熙珍，应该早就住进精神病院了。 这是在干什么啊，好阴险

16. 原来那一大坨都是自卑感

17. 事实摆在这里，别再说什么「HYBE很珍惜NewJeans」之类的鬼话了

18. 不只因为照片，综合各方面我很不解：房时爀为什么根据个人情感来经营公司？如果只有这个水准，请卸任职位

出处：https://theqoo.net/hot/3203071023

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