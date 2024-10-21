【韩网热门】第一次在电视上公开的SM娱乐公司服装仓库

20日播出的KBS综艺《社长的耳朵是驴耳朵》首次公开SM娱乐公司的服装仓库，面积3537平方米，保管著旗下艺人共约11万套演出服，价格加起来能在江南大路买一座12层大楼。



这些衣服都经过彻底清洗才放进仓库，包括BoA《No. 1》渔网上衣、少女时代的水手服和彩色紧身裤、EXO的各色西装、Red Velvet人偶装和彩色丝袜、Key《gasoline》MV里的黄金上衣，以及SHINee、aespa、Key、RIIZE等等。



韩国网友评论：

1. 哇保管得好好啊！

2. 这都是K-POP的历史啊

3. 是文化财产啊

4. 我追了20多年SM偶像，都不知道有服装仓库kkk

5. 单是干洗费就要多少啊，是不是还要保持恒温恒湿？

6. 留著有什么用，又不会再穿第二次

7. 如果丢掉就没有记录了，多可惜啊

8. 大企业真的不一样，因为是自己制作而非赞助才能都留下来

9. 没有出售而是精心保管，体现出背后的能力和传承

10. NCT 127《消防车》的衣服可以丢掉...

11. 希望30周年时可以办展览

12. 请开一座服装博物馆吧，我愿花钱去看

13. 现在已经是历史见证，100年后会有金钱无法换取的价值

出处：https://theqoo.net/hot/3450630715

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