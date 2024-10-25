韩国元老级演员金守美突然离世，享寿75岁！凭跨年龄演技获1986年MBC大赏，遭拖欠酬劳积劳成疾、今年两度住院

据首尔瑞草警察署，金守美於25日上午8点左右因心脏骤停被送往医院，但最终无效抢救被宣告去世，死因是高血糖休克。

据悉，金守美当天在位於瑞草区的家中失去意识，其儿子发现后立刻拨打119急救电话，并将金守美送往首尔圣母医院急诊室，工作人员判断去世后报告给警方。

金守美儿子向媒体透露，警方调查后认为死因是高血糖休克，血糖值超过500。 高血糖休克是由於血液中葡萄糖浓度急剧上升，导致身体机能下降的症状，压力等外部因素也可能是其成因之一。

实际上，金守美过去14年来参演的音乐剧《娘家妈妈》由於制作公司卷入抄袭风波，从去年开始便未再支付酬劳，金守美因此压力很大，正准备提起诉讼。今年5月，金守美因同时出演《娘家妈妈》和电视节目而积劳成疾住院治疗，被诊断需要休息一段时间，因此暂停演艺活动。



金守美出生於1949年、本名金英玉，1970年以MBC第三期公开徵选艺人的身份出道，因富有异国风情和个性的美貌以及出色的演技，多年活跃於电视剧、电影及综艺节目等多个领域。





1980年的电视剧《田园日记》中，年仅30几岁的金守美饰演60多岁的年迈母亲角色「一龙妈」，展现出精湛的演技，备受观众喜爱，并凭藉该角色斩获1986年的MBC演技大奖。 因为「一龙妈」形象太深入人心，金守美之后大多出演性格刚烈的老人或母亲角色。



此外，金守美参演了《搜查班长》《峇里岛的日子》等多部电视剧，以及《家门的荣光》系列、《危险的相见礼》系列和《赤脚的基奉儿》等多部电影，还曾推出综艺《守美山庄》《守美的饭馔》，是备受观众尊敬的国民演员。 金守美直到最近仍持续活跃，出演了去年上映的电影《家门的荣光：回归》。



警方表示，故人灵堂将设於首尔汉阳大学医院。



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