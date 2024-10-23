【韩网热门】SM娱乐发布「创立30周年影片」，家族粉感动泪目

SM娱乐公司昨晚发布创立30周年的特别影片，写道：

「一起走过的，我们的30年。 这个声音，这个动作，这个文化，愿它永远长存。」

SM娱乐迎来了创立30周年。 30年旅程的每个瞬间，因为有粉丝们、艺人们、以及所有人的宝贵支持和爱， SM才能创造出新的文化，并在K-POP中扮演领导者的角色。

展望未来，期待与大家一起继续书写更多梦想与故事， 真心感谢与我们同行的所有人。



韩国网友评论：

1. 影片品质超高... 感动ᅲᅲᅲ

2. 这是我青春的总结 ᅮᅮᅮ

3. 哇，我的人生都在这里了

4. 满满的回忆，眼泪止不住

5. 天啊，贴著金钟仁名牌、听著《蝴蝶少女》做数学习题，那不就是我吗ᅲᅲᅲ

6. 我的十代和二十代都可以用这段影片来说明耶kkk哇...

7. 我给SM娱乐贡献的墙砖至少有30块

8. SM在我人生中占比过高ᅲᅲᅲᅲᅲ

9. 我追的第一个偶像就是H.O.T，现在也喜欢aespa和RIIZE... kkkk

10. 因为东方神起的周边跟妈妈吵架，这段是超写实主义kkk

11. Bada出来时真的起鸡皮疙瘩

12. 为何没有天上智喜ᅲᅲ

13. 从东方神起到NCT WISH一直都在追，是真正的「Pink Blood」粉丝（*粉色为SM象徵色）... 心情激动得无法形容...

14. 虽然从来没追过SM艺人，但我的学生时代全都在这里了...

15. 从开头《战士的后裔》开始，我的心脏砰砰直跳ᅮᅮ

16. SM这些混蛋，千万别垮台啊！我老了住进养老院也还是要听新歌的ᅲᅲᅲ

17. 因为SM娱乐才有现在的K-POP，这就是根本。 希望以后能更发展！

出处：https://theqoo.net/hot/3453722708

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