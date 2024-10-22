【韩网热门】看到这张照片如果能想起什么，您一定是K-POP高手

有网友在X（前Twitter）PO文表示「你不可能只PO一张图就期待大家能看懂」，於是有网友PO出一张跳水台照片，立即有众多K-POP歌迷留言写出正答！

大家不妨先猜猜看哦，正答在文末！



韩国网友评论：

1. 好像防弹少年团的MV

2. 花样年华？ ！

3. 我记得V从上面跳下来的画面，成员们用手持摄影机在拍

4. 我想到的是Red Velvet《Russian Roulette》

5. 有点f（x）的感觉

6. 我只想到神话在综艺节目里跳水... kkkk

7. 只有我想到BTOB的MV吗ᅲ

8. 还以为是EXO那棵树kkk

9. 「屏住呼吸 Love DIVE」我这家伙只想到这个...

10. 究竟是什么...《机智牢房生活》吗？

11. 是本月少女的《Hi High》！

12. 你像紫菜包饭 像饺子一样香甜~

13. 啊我想起从前那些喜欢把偶像带去蹦极和跳水的综艺节目kkkk对不起kkk

14. 至少50个团拍过类似场景吧

15. 大家都是怎么想到的？ 看来我不是高手...

答案揭晓：本月少女2018年发行的完整体出道曲《Hi High》！





出处：https://theqoo.net/hot/3452622196

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