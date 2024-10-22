【韩网热门】看到这张照片如果能想起什么，您一定是K-POP高手

有网友在X（前Twitter）PO文表示「你不可能只PO一张图就期待大家能看懂」，於是有网友PO出一张跳水台照片，立即有众多K-POP歌迷留言写出正答！
大家不妨先猜猜看哦，正答在文末！
https://t.co/puYRiDjfA7 pic.twitter.com/WR4esLMaqa— ౨ৎ (@CUNTYVESSS) October 20, 2024
韩国网友评论：
1. 好像防弹少年团的MV
2. 花样年华？ ！
3. 我记得V从上面跳下来的画面，成员们用手持摄影机在拍
4. 我想到的是Red Velvet《Russian Roulette》
5. 有点f（x）的感觉
6. 我只想到神话在综艺节目里跳水... kkkk
7. 只有我想到BTOB的MV吗ᅲ
8. 还以为是EXO那棵树kkk
9. 「屏住呼吸 Love DIVE」我这家伙只想到这个...
10. 究竟是什么...《机智牢房生活》吗？
11. 是本月少女的《Hi High》！
12. 你像紫菜包饭 像饺子一样香甜~
13. 啊我想起从前那些喜欢把偶像带去蹦极和跳水的综艺节目kkkk对不起kkk
14. 至少50个团拍过类似场景吧
15. 大家都是怎么想到的？ 看来我不是高手...
答案揭晓：本月少女2018年发行的完整体出道曲《Hi High》！
出处：https://theqoo.net/hot/3452622196
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻