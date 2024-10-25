宋智孝时隔四年、终於回归主业！将主演电影《救援者》挑战站稳「恐怖惊悚片女王」的称号

始终活跃於热门综艺节目《Running Man》的宋智孝，近期不仅有单独节目的消息，更被报导即将主演电影，粉丝们有福啦～！！

根据 SPOTVnews 今天最新的独家报道，宋智孝将出演恐怖惊悚电影《救援者》。



《救援者》讲述一个迫切需要奇迹的家庭，遇见一位带来奇迹的老人后所发生的灵异惊悚片，由电影《容顺》的编剧、导演申俊执导。

这次回归电影界是继2020年上映的《诡妹》（侵入者）之后，时隔4年再次参与电影作品，引发不少期待。此外，这也是宋智孝自2021年主演奇幻悬疑韩剧《来魔女食堂吧》后，时隔约3年重拾她的演技事业，每一次的挑战都令人印象深刻。







宋智孝从她的出道作经典恐怖电影《女高怪谈3：狐狸阶梯》开始，到融合恐怖与浪漫的恐怖喜剧《可爱又可怕的他》（Lovely Horribly），再到惊悚片《诡妹》，她在这些需要展现惊悚元素的多样作品中，以截然不同的表演风格备受肯定，也期待这次她同样展现出非凡的演技实力。



此外，宋智孝通过《Running Man》受到广大观众的喜爱，也拥有不少海外粉丝。而她继承了曾是游泳运动员的母亲及曾为海女的姨母的基因，并将通过《深潜韩国：宋智孝的海女冒险》展开全新挑战。

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