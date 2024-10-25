FTIsland崔敏焕前妻律喜爆料「常出入声色场所」，当著父母面「钱塞妻胸口」、找陪酒女录音全公开！火速宣布停止活动，警介入调查

前LABOUM成员律喜和FTIsland鼓手崔敏焕育有三子、去年12月离婚，昨日她在YT频道爆料前夫不端行为，包括当著父母面摸她身体、把钱塞到她胸部，还公开了崔敏焕四处寻找陪酒女的通话录音。目前警方已开始调查。

律喜在影片中说，之前和家人一起玩Go-stop花牌时，两人赢钱不少、心情不错，崔敏焕趁家人不注意竟把赢来的钱对折塞到她睡衣领口。 律喜当时不懂他这样做的原因，后来才知是他一直以来的酒后习惯。



律喜公开了多段通话录音，第一段发生於2022年8月14日上午3点，一名男子说：「我想去玩，有什么地方可去吗？ OOO说没有小姐」「等一两个小时也可以，想玩到7点的话要去哪里？」「那边基本酒价要多少？」

第二段发生於同年8月10日淩晨2点，男子说自己是偷偷出来，请求看起来是声色场所相关人士的朋友推荐店铺：「帮忙（和服务员）说一下，请她们好好照顾我」。 在接下来的通话中，他并遗憾地说道「这里没有（小姐），要等一个小时才能见到」「即使去衬衫屋当然也不会有吧。」（*衬衫屋Shirts Room，陪酒女只穿衬衫和内衣服务客人的店）

第三段通话录音来自7月9日淩晨5点，男子拜托朋友买酒和推荐可以玩的地方，朋友说早上5点店铺都要关门了、劝他回家，男子坚持请他帮忙找仍在营业的店：「我太想喝一杯，想玩。」朋友最终帮他找到一家店，男子有些不满地说：「那里不是轮流服务，而是卡拉ok吗？ 最近10（*高档娱乐场所）都是轮流服务耶。」

录音中的「衬衫屋」「卡拉ok」「10」「choice」都是声色场所相关的行话，暗示了崔敏焕不健康的私生活。通话录音从24分开始：



影片公开后引起网民大规模声讨，要求他退出所述乐团FTIsland、并从亲自真人秀《超人回来了》下车。

今日上午，崔敏焕所属社FNC娱乐出面回应，表示公司难以详细了解夫妻问题和个人私生活，但对於「崔敏焕给大众和观众带去的失望」感到负有责任，宣布崔敏焕将中断所有媒体活动，包括和小孩一起出演的电视节目。



同时，一名网友表示已向警方起诉崔敏焕及仲介人。 该网友自称是FTIsland粉丝，看到录音档报导后非常震惊，因此通过国民申诉渠道提交了举报。 该事件目前已被指派至江南警察署女性青少年科，警方已著手进行前期调查，一旦确认性交易嫌疑便可能转为正式调查。

此外，律喜和崔敏焕交往期间意外怀孕，於2018年1月奉子成婚、5月生下儿子，当时她仅21岁。 2020年再生下双胞胎女儿，2023年12月宣布已协议离婚。



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