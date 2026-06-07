李相二在爆笑韓劇《菜鳥伙房兵》存在感強到「不像特別出演」，導演編劇一直給我加戲XD

演員 李相二 近期在 TVING 原創韓劇《菜鳥伙房兵》中，飾演第 4 中隊 中隊長 黃錫浩上尉，重新定義了「特別出演（客串）」外，展現了極度強烈且不容忽視的滿滿存在感。

劇中，黃錫浩是一個同時具備幽默感、領導魅力與人情味的立體角色。即使只是特別出演，他依然展現出對整部作品具有影響力的存在感，影響了整部劇的走向，重新定義了「特別出演」——「表現極其出色」。



李相二首先負責了劇中的笑點。在KCTC訓練中被評為優秀中隊後，黃錫浩感動不已的模樣；以及為了救助姜成宰（朴志訓 飾），雙臂打著石膏卻用摩斯密碼發出求救訊號的搞笑畫面，都讓觀眾們會心一笑。他在接到大隊長電話時像是擁有全世界般興奮，但下一秒又迅速陷入挫折，情緒轉換自然流暢，展現出「讓人又愛又恨」的魅力角色典範。



感動則來自李相二的真誠演技。黃錫浩以身體擋下即將掉落的標示牌、保護姜成宰的瞬間，與平時輕鬆搞笑的形象形成強烈對比，帶來強烈的戲劇衝擊力。他喊出「我黃錫浩，如果能保護我們中隊員，就算四肢都斷了也絕不會倒下」的台詞，以及「雖然答應不讓任何人受傷，但這並不容易」的平靜告白，都完整呈現出一位珍視士兵的領導者責任感。



他也推動了劇情發展。在第7、8集中，面對食物短缺引發士兵衝突的局面，他以中隊長身份承擔責任並細膩描寫尋找解決方法的過程。在與行政補給官朴宰英（尹敬浩 飾）的對立場面中提升了緊張感，並引導士兵們在分享野菜拌飯的過程中凝聚團結力量，完整呈現劇集的核心訊息，帶動士氣大增。

李相二再發佈會時有提到，自己是前一年收到特別出演邀約：「對方說這是一個很有趣的角色，但很快就會結束。結果開始拍攝後，戲份越來越多。我還問過『這不會太特別（太多）了嗎？』最後還是一直和大家拍到最後，也一路走到了今天。」



他以爆料的方式再度引發笑聲，接著又說：「相反地，在拍攝過程中，我感受到劇組對黃錫浩這個角色的喜愛非常深厚，這讓我覺得很好，所以今天也來了，還上了《藉口GO》聊了很多。」他不只是特別出演，甚至出席了發佈會，還跟主演一起上節目宣傳，也在宣傳的主海報上露臉，根本就是主演之一啊。XD



此外，李相二將於11日出演音樂節目 Mnet《M Countdown》，與在《菜鳥伙房兵》中以偶像團體形式登場的「味覺Boyz」成員們一起帶來特別舞台演出，大家一起期待吧～。（＊延伸閱讀：「幻想MV竟然成真了！」《菜鳥伙房兵》味覺男孩攜手李相二登《M Countdown》打歌，劇迷敲碗成功！）

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