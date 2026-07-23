朱江燦會長生日快樂！車藝蓮用《金特務：本色回歸》角色梗慶生，對朱相昱甜喊「謝謝你出生」

朱江燦會長生日快樂！車藝蓮用《金特務：本色回歸》角色梗替丈夫朱相昱慶生，溫馨又有趣的生日祝福也讓粉絲感受到夫妻倆的甜蜜日常。

近日，車藝蓮透過 IG 分享生日派對照片，寫下：「祝朱江燦會長生日快樂。」她特地把朱相昱在《金特務：本色回歸》中飾演的反派「朱江燦」融入生日驚喜，就連親手準備的愛心蛋糕，也寫上「祝朱會長生日快樂」，把戲劇角色和現實生活結合在一起，這份小巧思真的太有心了！



照片中，8歲女兒獻上臉頰吻替爸爸慶生，一家三口互動溫馨又幸福。現場還布置了生日氣球及印有全家福的裝飾，朱相昱望著家人精心準備的驚喜，臉上滿是藏不住的笑容。



車藝蓮也向幫忙籌辦生日派對的親友表達感謝，最後甜蜜寫下：「謝謝你出生，我的老公朱會長。」還不忘替《金特務：本色回歸》中的「朱江燦會長」加油打氣，展現對丈夫與作品滿滿的支持。



朱相昱與車藝蓮因2016年合作《華麗的誘惑》結緣，2017年結婚，婚後育有一女，一家三口感情甜蜜。近期朱相昱憑《金特務：本色回歸》中「朱江燦」一角展現強烈存在感，劇中氣場十足，戲外則享受滿滿的家庭幸福，反差魅力也讓粉絲直呼羨慕。



而《金特務：本色回歸》目前也持續創下佳績，該劇講述一名平凡父親為了找回唯一的女兒，不惜化身最危險的男人展開生死搏鬥的故事。第8集全國收視率衝上23.1%，再度刷新自身最高紀錄。隨著本週即將迎來大結局，金部長（蘇志燮 飾）與朱會長（朱相昱 飾）之間最後的對決也成為最大看點，劇情發展與最終收視表現備受期待。



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