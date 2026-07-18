孔曉振、鄭準元新劇《殺手媽咪》甜蜜夫妻海報公開！床上深情對望卻藏驚人秘密

全新韓劇《殺手媽咪》孔曉振♥鄭準元同床異夢，海報上寫著「不用擔心，我不會被發現的。」太讓人好奇啦～～～。

將於7月31日首播的MBC全新金土劇《殺手媽咪》講述擁有世界上最危險職業的一名職業媽媽，努力兼顧工作與家庭、守護工作與生活平衡的故事。

劇中，柳寶娜（孔曉振飾）表面上是全心投入家務與育兒的平凡已婚女性，實際上卻是專門制裁法律無法懲治的窮凶極惡罪犯、百發百中的頂尖殺手；而權泰成（鄭準元飾）則是自願成為妻子最堅強後盾，同時懷抱強烈使命感奔走於新聞現場的熱血社會線記者。兩人將以耀眼的夫妻默契，引領整部作品。



李相二飾演泰成獨一無二的重案組刑警好友李同鎮，對不義之事零容忍。



寶娜與泰成雖然是人人稱羨、甜蜜恩愛的夫妻，但在工作上卻分別身處「殺手」與「記者」這兩個截然不同的世界。柳寶娜努力隱藏真實身分，只為守護與家人的平凡生活；權泰成則一方面無條件深愛著妻子，一方面又始終保持記者敏銳的直覺。兩人的雙重生活，預計將同時帶來日常愛情的悸動，以及追查真相的懸疑緊張感。

今日（17日）公開的夫妻海報中，柳寶娜與權泰成躺在同一張床上，溫柔地凝視著彼此。兩人緊緊相握的雙手，以及嘴角浮現的柔和笑容，彷彿與一般平凡夫妻沒有兩樣，流露出溫暖又平靜的日常幸福。



然而，這段甜蜜婚姻背後隱藏的驚人反轉，也讓兩人的關係更加刺激。過去權泰成鍥而不捨追查的神秘殺手「翠鳥」（Kingfisher），竟然就是自己的妻子柳寶娜，這項真相也令人更加好奇兩人未來關係將如何變化。猶如光與影般，以截然不同方式生活的兩人，成為夫妻後彼此深愛，交織出既溫暖又充滿危機感的關係，也將為觀眾帶來耳目一新的觀劇樂趣。

尤其海報上的一句「不用擔心，我不會被發現的。」更留下強烈餘韻。這句話蘊含著柳寶娜對丈夫深厚的愛，以及誓言將自己的真實身分徹底隱藏的決心。

正因為權泰成是她最珍貴的家人，柳寶娜為了守護平凡的日常，反而選擇再次回歸殺手身分。製作團隊表示：「身為一名絕對不能被丈夫發現身分的殺手，柳寶娜究竟會遭遇什麼樣的危機？希望大家多多關注每一集都充滿不可預測發展的劇情。」



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